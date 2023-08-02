【撞鬼自駕遊】鍾卓穎曾被傳派帽偷食張天賦　Ash聞鬼魂專向不忠者掐頸不安【有片】

▲ 鍾卓穎聞鬼魂專向不忠者掐頸，即顯得不安並承認對感情有內疚。

由ERROR成員郭嘉駿（193）及鍾卓穎（Ash）擔任主持ViuTV節目《撞鬼自駕遊》，日前播出一集講到二人到了一間猛鬼酒吧，據說會議室的樓層發生不少怪事，流傳這裡的鬼魂專襲擊感情不忠者，有人曾被靈體掐頸至幾乎窒息！

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承認對感情有內疚

193聞後即指住Ash說：「如果你係……err……」在旁的Ash笑問：「咩呀？」193《晚吹戀講嘢》主持上身，問Ash：「咁你有冇對感情有內疚呀？」Ash表現尷尬地回答：「有呀有呀有呀……」還苦笑當晚一同被「人」掐頸。

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及後，二人用6支鉛筆以名為「Charlie, Charlie」的方式通靈，193稱不敢問靈體他會否被掐頸，Ash卻膽生毛地說：「咁我問啦，我想問我今晚會唔會有事？」豈料鉛筆立即向上升，代表「Yes」的意思，隨即Ash顯得非常不安，一度感到不舒服，甚至抖不到氣。

導演要求Ash對鏡一邊梳頭一邊唱歌進行招魂，Ash表現專業照辦，事後指現場氣氛十分恐怖。

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備受力捧

現年25歲的鍾卓穎（Ash）於2021年參加ViuTV選秀節目《全民造星IV》入行，雖然60強止步，仍獲ViuTV賞識簽約成為MakerVille旗下藝員。

▲ （IG圖片）

Ash在參選期間被爆已婚，丈夫為台灣人。同年底與歌手張天賦（MC）合作拍攝《時候不早》MV傳出緋聞，被拍到背夫與MC於平安夜當日逛超市，爆出派帽疑雲，其後她更承認與丈夫已離婚。

縱使Ash形象插水，依然備受力捧，不少節目均見其蹤影，包括《撞名撞城遊一番》、《撞鬼自駕遊》、《全星暑假：P1X3L 5G上台計劃》及《我想身體健康》，4個綜藝節目先後於黃金時段播出。

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