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【酷熱天氣】韓國超市疑不開冷氣　致29歲員工高溫工作10個鐘脫水熱死

健康 16:00 2023/08/02

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韓國超市疑不開冷氣，致29歲員工高溫工作10個鐘脫水熱死。

今年6月，韓國有超市男員工疑因長時間高溫工作下猝死，引發當地熱議。死者其後被證實身體有肺栓塞，以及中暑所導致的過度脫水情況。家屬已於近日開聲直斥超市草菅人命，更透露超市一方不但未有絲毫歉意，更於喪禮弔喪當天，質疑死者本身底子差累事。

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根據韓國媒體報道，年約29歲的男死者金東虎任職於南韓京畿道河南市一間大型連鎖超市，6月19日晚上7時他疑似因中暑昏倒在停車場，但送院後終搶救不治。據悉，金東虎平時負責停車場200架手推車的整理工作。院方表示，死因是肺栓塞、因高溫過度脫水。據了解，他工作的停車場為開放式設計，容易受陽光照射，甚至有顧客反映過停車場很悶熱。

金東虎的父親於7月31日接受傳媒訪問時，為亡兒大抱不平，指兒子公司不但沒有致歉，甚至在葬禮上質疑，死者在入職前身體狀況就出了問題。死者父親更指已就事件向超市的美國總部投訴，期盼為兒子討回公道，因為就他所知涉事超市為了節省冷氣費用，冷氣非長期開啟，而他的兒子卻於如此高溫惡劣的環境下，每日工作約10個小時，更需於停車場內不停步行43,000步，回家時整個人往往已仿如虛脫。

兒子曾抱怨1天走了4萬3000步，回家就喊「好累」。

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根據南韓政府建議，在發出酷暑預警期間，應給予戶外工作員工每小時10分鐘的休息時間；當發布35度以上的酷暑預警時，休息時間應延長至15分鐘。

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責任編輯：羅嘉欣

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