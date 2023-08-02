【曱甴的士】港女銅鑼灣搭的士誤上「流動曱甴屋」　無法即時落車與曱甴困一室

▲ 港女銅鑼灣搭的士誤上「流動曱甴屋」，無法即時落車與曱甴困一室。

搭的士竟見滿車曱甴周圍亂爬！一名網民近日於網上發文稱，女友日前在銅鑼灣登上一架的士，車廂内竟有無數曱甴爬來爬去，但因發現時的士已準備入隧道無法落客，導致港女被迫與曱甴困於一室。事後該名網民公開的士部分車牌號碼，提醒大家搭車時要多加注意。

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昨日（8月1日），該名網民於Facebook群組「的士乘客及司機行為分享區」發布帖文並上載影片表示，女友於銅鑼灣搭過海的士前往大角咀。惟女友上車後一開始見到一隻大曱甴，隨後更見到一大群在後座爬來爬去，於是向司機要求下車。但因為當時的士已經上橋，駛入紅磡海底隧道，司機亦表示過了海才能下車，故她選擇過海後於最近的佐敦地鐵站下車，轉乘其他的士。

從影片中可見，曱甴分別在車頂底部、司機座位背面、後座、倒後鏡等地方出現，其中後座座位上更有至少4、5隻細曱甴四處亂爬，而倒後鏡上的曱甴體積最大，但司機卻無動於衷。

樓主又提到，天氣炎熱，當時女友要求司機開冷氣，但司機完全無理會。他指出，因當事人並無受傷害，「希望大家當茶餘飯後笑料一則笑下就好」，同時亦無心投訴司機，「始終司機大佬們都揾食艱難」。但因部分網民要求公開車牌，於是基於群組規則，樓主只公開車牌部分的英文及數字，讓大家上車前多加注意。

希望如果有行家認識車主可以勸喻一下，無其他乘客再受驚嚇。

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帖文發布後引起大批網民熱議，紛紛直呼恐怖，有網民指出樓主的女朋友可以施施然拍片「好大膽」，亦有網民批評的士「污糟邋遢」，不過有網民則懷疑影片造假，目的是想污蔑的士司機。

更多網民留言請看：

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責任編輯：羅嘉欣