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【煽惑襲警】涉網上發文煽惑他人襲警　資訊科技技術員認煽惑罪還押8月中判刑

社會 11:36 2023/08/02

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36歲資訊科技技術員於區域法院承認1項煽惑他人有意圖而傷人罪。（資料圖片）

2021年銅鑼灣七一刺警案後，36歲資訊科技技術員涉在網上發布煽惑傷害警員的信息，包括討論如何用刀，以及稱「唔係好想有手足好似梁叔咁刺殺完自刎」。技術員今（2日）於區域法院承認1項煽惑他人有意圖而傷人罪，案件押後至8月24日判刑，其間被告需還押。

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男被告黎哲（36歲，報稱資訊科技技術員），今承認1項煽惑他人有意圖而傷人罪，指他於2021年7月2日，在香港非法煽惑他人非法及惡意傷害香港警務處警務人員，意圖使該或該些警務人員身體受嚴重傷害。

代表律師求情時指，被告在求情信中表示已有深切反省，明白要在法律框架下發表言論。被告亦意識到自己的問題並尋求協助，當中精神科醫生稱本案很大可能源自被告因社會不穩及新冠肺炎，而在衝動及壓力下作出言論。

案情指，2021年7月1日，有人在網上呼籲於港島一帶示威，當晚10時左右，男子梁健輝於銅鑼灣用刀刺向警員，再用刀自插左胸自殺。

被告在翌日於連登討論區以個人帳戶，於標題為「『技術討論』應該點用刀？」的貼文下留言，當中包括講述刀的形狀、切入角度，以及攻擊時機等，又指「唔係好想有手足好似梁叔咁刺殺完自刎」。

被告2分鐘後又引用了兩張相片，顯示1名人士用刀刺傷另1個人的頸部，以及引用1張截圖看來顯示1名人士在戰術背景下使用刀具。

被告的連登帳户亦被發現曾張貼大量政治議題貼文，包括支持2019年6月起的暴動及仇視警方的內容等。被告於7月9日在慈雲山被捕，於警誡下承認在案發時間使用上述帳戶發布貼文，但貼文只是在分享1名屠夫的「烹飪技巧」及教授他人如何使用刀具。

同類案件被告趙浩楠及葉倩敏，亦涉於2021年7月2日在連登討論區發布煽惑傷害警員的信息，早前分別被判囚半年以及10個月。

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記者：梁錦麟

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