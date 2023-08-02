【寵愛Pet Pet】與林夏薇演歡喜冤家大放笑彈　周嘉洛入行8年勇奪兩大獎項上位極速

TVB熱播劇《寵愛Pet Pet》由金惠婷Paula（林夏薇飾）與寵物心理治療師汪聲仁（周嘉洛飾）飾演一對歡喜冤家，暫時播出兩集見二人因理念不合經常火星撞地球，兩個舌劍唇槍非常搞笑，是一套開心輕鬆喜劇。

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與薇薇演歡喜冤家

首次與嘉洛合作並會譜出姊弟戀的薇薇，笑言：「開始時唔知對手係佢，後尾知道係佢之後即刻諗：『吓，咁細個？得唔得㗎？』而我現實中冇接觸過姊弟戀，拍攝時同佢都有諗過大家點樣夾會好啲，一開工就覺得默契幾好，佢係一個好靈活嘅創作型藝人。」

昨晚（8月1日）一集，嘉洛誤以為自己撞鬼，不時聽到小朋友的聲音，為了驅趕身邊的「好朋友」用盡一切方法，展現其喜劇細胞，隨後他發現原來能與薇薇的愛犬冬甩溝通，場面搞笑。

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訓練班入行

嘉洛於2015年加入TVB第28期藝員訓練班，翌年參與處境劇《愛·回家之八時入席》。

2017年，嘉洛在處境劇《愛·回家之開心速遞》中，飾演熊家廢青「金城安」，演出備受關注令其成功入屋，更為他在《萬千星輝頒獎典禮2019》以24歲之齡奪得「最佳男配角」獎項，成為歷屆最年輕男配角得主。

▲ 在《萬千星輝頒獎典禮2019》以24歲之齡奪得「最佳男配角」獎項。（經濟日報圖片）

入行8年勇奪兩大獎

在2021年暫別《愛·回家之開心速遞》拍攝正劇為主，更首度以男主角身份主演無綫古裝劇《痞子殿下》，更憑此劇為其在《萬千星輝頒獎典禮2022》以27歲之齡獲得「最受歡迎電視男角色」獎，成為獎項的最年輕得主。

同時嘉洛再與陳瀅、JW王灝兒、朱敏瀚及張頴康獲得「最受歡迎電視拍檔」獎，並首度入圍「最佳男主角」最後五強。

另外，他拍攝的劇集《回歸》﹑《新四十二章》，同樣獲得讚賞，足見公司給其不少機會，成為近年的力捧小生之一。

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做好自己

其實當時嘉洛獲得「最受歡迎電視男角色」獎時直言：「無論外界嘅聲音如何，我都係抱住一個心態，就係享受自己嘅工作，我每一日開工都係做緊有樂趣嘅事。我唔需要同任何人去比較，只需要做好自己，比之前嘅自己做得更加好。」

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