【兩性關係】「童顏」男藝人剖白與女友分手導火綫 父親做手術女友漠不關心零問侯

▲ 男演員梁瀚名今年剛達入40歲，所以父母對於他的婚姻大事越來越焦急。

台灣的「童顏」男演員梁瀚名樣子帥氣、身材健碩，在演藝﹑廣告及雜誌模特兒界別一直多棲發展。但是，在愛情方面梁瀚名卻久久未能覓得真命天女，令他的爸爸為他十分憂心，迫得梁瀚名不得不急著安撫父親，「明年讓你當阿公（爺爺）。」

綜合台媒報導，梁瀚名的父親認為兒子的條件優秀，不可能沒有女朋友。梁瀚名今年剛踏入40歲，所以父母對於他的婚姻大事越來越焦急，更不停緊張的催問他妹妹，「有沒有好女孩可以介紹給哥哥？」在早前的父親節前夕，渴望抱孫的梁爸爸再度迫婚，怎料梁瀚名誇下海口說，

明年讓你當阿公（爺爺）。

原來，梁瀚名早前有一名交往對象，交往進展也頗順利。可惜，近日他坦承因雙方的觀念問題產生差異，二人繼而分手。

事緣梁爸爸因罹患椎間盤突出而要動手術，但梁瀚名表示，女朋友對爸爸的病情顯得漠不關心。他解釋道，並不是要求對方做什麼事情，只是簡單的一句如「叔叔身體好一點了嗎？」也沒有，

這樣的關心都沒有，只一直顧著講自己的事，這點讓我無法認同，所以現在就只當普通朋友了。

其實，早年與梁瀚名一起出演《女兵日記》的搭檔楊雅筑，一直被公認為與梁瀚名十分匹配的螢幕情侶，不少粉絲更希望他倆可以拍拖。而梁的爸爸和媽媽更一早見過楊雅筑，對她留下良好的印象，更希望她可以和兒子配成一對。對此，梁瀚名笑著回應，「未來的事情很難預料。」

hketApp儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳