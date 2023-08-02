【DSE2023】超過3成DSE考生申請覆核成績　覆核結果8.16公布

▲ 本年有16,618名考生申請覆核成績，佔整體考生逾34%。（資料圖片）

本年文憑試成績覆核結果暫定於8月16日（周三）公布，屆時考生可藉手機短訊知悉結果。本年有16,618名考生申請覆核成績，佔整體考生逾34%，按年升接近1個百分點。

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考評局表示，今年會繼續以手機短訊形式，向申請覆核成績並已提供手機號碼的考生發放覆核成績結果，學校考生的覆核成績結果通知書亦會以電子方式傳送予所屬學校，考生可經校方獲悉其成績覆核的結果；自修生則會透過郵遞收到書面通知。自修生及夜校考生亦可自行登入文憑試網上服務的個人帳戶查看成績覆核結果。

積分覆核及重閱答卷的制度，旨在為成績存疑的考生提供覆核成績的機會。考評局指，會致力確保考生於公開考試取得可靠及準確的成績，包括認真及妥善地處理每宗申請，並確保有足夠的閱卷員如期處理所有覆核申請。考評局亦稱，會將覆核後成績獲提升的有關考生資料，通知大學聯合招生處、相關大專院校及教育局專上課程電子預先報名平台（E-APP）。

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責任編輯：梁凱婷