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【離奇命案】女子頸纏充電線倒斃清邁酒店浴室　丈夫受查供稱：她患抑鬱症自殺

健康 12:37 2023/08/02

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一名日本女子被倒斃清邁酒店浴室，頸部被充電線纏住。

泰國清邁一間酒店發生命案，一名25歲日本女子被發現倒斃在房內浴室，頸纏手機充電線。事件由同住的丈夫發現並報警，他供稱，妻子患有抑鬱症，懷疑因此自殺。當地警察不排除他殺的可能性，正展開進一步調查。

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根據當地媒體報道，一對日本夫妻於上周五（7月29日）從曼谷前往清邁，入住一間四星級酒店。7月31日上午，妻子被發現倒斃在房間浴缸內，臉部朝下，頸部被手機充電線纏住。警方於上午10時接報，其後趕赴酒店，據報現場沒有打鬥痕跡。

死者丈夫聲稱，他在31日凌晨3時40分醒來，發現妻子不在身邊，以為她去了廁所，所以未有為意繼續睡覺，直到早上起床走到浴室，始發現妻子死亡，於是通知酒店職員報警。

不過亦有傳媒報導另一套不同的供詞，據當地警方表示，丈夫供稱事發當日午夜時分，妻子試圖用風筒電線勒死自己，他見狀立即阻止並將風筒收起。其後二人一同短暫外出，再回到酒店，丈夫醒來後發現妻子倒斃在浴室內。

丈夫透露，妻子患有抑鬱症和恐慌症，懷疑她因抑鬱症發作自殺。然而，警方對其供詞的真實性有所保留，且不排除他殺的可能性。他們正調查死者的醫療記錄，以確定她是否患有抑鬱症，死者的遺體已被送往醫院進行驗屍，正等候報告出爐。

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本港超過三十萬人患抑鬱症

醫院管理局資料顯示，抑鬱症沒有明顯表面徵狀，病人情緒會出現障礙，引致生理及心理失衡。抑鬱症很多時都是出自病人的感覺。但若果出現多項以下的症狀，而持續超過一段時間，並同時影響到正常生活（如工作和社交等），便可能是患上抑鬱症。

身體方面徵狀

  • 頭痛
  • 失眠
  • 身體虛弱、胸口感到翳悶/不適，甚至感到呼吸困難
  • 腸胃不適/消化系統失調
  • 失去活力，時常感到疲倦
  • 多夢，睡醒後覺得好像沒睡過一樣
  • 感到渾身骨痛

精神方面徵狀

  • 心情煩躁，易發脾氣
  • 精神緊張，難以鬆弛
  • 情緒低落，提不起勁
  • 對事物失去興趣
  • 腦海裏不停想著許多不愉快的事情
  • 覺得自己沒有用，過份自卑或自責
  • 難於集中精神
  • 覺得將來沒甚麼希望
  • 覺得不想做人/有自殺念頭

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責任編輯：羅嘉欣

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