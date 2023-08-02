【尖子透視】尼泊爾女生克服語言障礙　愛睇金庸小說DSE中文奪5入港大

▲ 閱讀是學好一種語言的最好方法。

非華語學生在香港入讀主流學校，中文科都會成為他們最困難的科目，但尼泊爾女生童妮星(Nimsing)入讀本港的主流學校，在去年DSE中文科考獲5級優異成績，成績比不少本地學生優異，現在於香港大學修讀工商管理學，她靠著多閱讀、多查字典，不懂就發問之下學好中文，Nimsing鼓勵非華語生一定要努力挑戰自己，「因為中文可以成為我們的翅膀，帶領我們追尋自己的夢想。」

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於2022年中學文憑考試中國語文科取得5級的優異成績的Nimsing，是尼泊爾人，在香港成長和讀書，現在於香港大學修讀工商管理學。在香港就讀主流課程和應考主流考試是因為想挑戰自己，另外也很想鼓勵其他同樣是非華裔的學生多作嘗試，

主動去學習其實最終我們都可以跟其他本地學生一樣能跟上課程進度。

▲ 童妮星一有時間就會閱讀。

她從小就喜歡跳舞，升大學後就想嘗試跳出自己的舒適區想認識更多朋友，她認為雖然覺得在大學是運用英文比較多，但中文也是很重要的一個語言，尤其是在香港生活和讀書，如果會廣東話，可以幫助自己融入這個社會。

▲ 中文科在DSE中取得5級成績。

童妮星表示，自己從小學開始就會陪爸爸媽媽到菜市場買菜，因為她懂得說中文可以與店主交流，如果外出買菜、吃飯或者處理一些政府文件的時候，自己慣常會替爸爸媽媽做翻譯工作。

爸爸媽媽都會鼓勵她要學好中文，童妮星的爸爸說:

我就要她多看中文書和電視劇因為學好中文，除了可以認識更多本地朋友也可以找到一份好的工作和有更好的未來，如果我不會廣東話，我會比較難去融入這個社會。

童妮星的高中好友Lily也坦言對方下了一番苦功，但最重要還是堅持目標，

她對於堅持的目標，十分堅定，她真的與本地人一樣會說廣東話俗語、諺語、成語很了解本地的文化。

另外，童妮星又感謝老師的幫忙，「我特別想感謝小學的張老師和中學的黃老師，張老師尤其在中文的基礎上幫了我很多，黃老師則教會我很多中文技巧，也幫我克服了在中文方面不自信的心態」。Nimsing為了報答學校也特地回到學校做中文補習班的導師。

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Nimsing也分享自己學好中文的心得，其實都離不開閱讀，

看書可以幫你了解這種語言的歷史，了解如何運用以及會學到怎樣通過這個語言表達自己感受，我小時候就是用字典去查不會的字，看看其意思，怎樣去應用，如果有機會就會在作文中使用，那就加深對它的了解。

Nimsing最喜歡的書是《射雕英雄傳》，

當初我見到它很驚訝，這本書這麼厚，閱讀起來卻覺得這本書十分有趣，對於主角的精神他們面對困難，但仍然不放棄我覺得這是很鼓勵我的。

她補充說:

一個人不閱讀，不去思考就會思想僵化，腦筋不靈活，相信很多人都會覺得中文好像是他們的絆腳石，但我也希望可以以自身這個例子去讓他們知道，中文都可以成為我們的翅膀，帶領我們追尋自己的夢想，今天的我要比昨天進步。

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責任編輯︰王明芳