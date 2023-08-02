【偏心父母】父母家產留給老大和老么 二仔呻能力強拖累：有乜事就來揾我

▲ 有身為二仔的台男，抱怨父母有事都第一時間找他處理，但所有物業和家產都留給老大和老么，令他大感不悅。

手指有長短，不少父母都會偏心長子或孻仔，阿二通常都被忽略！有身為家中第二個兒子的台男日前上網發文，抱怨父母有事都是第一時間找他處理，但所有物業和家產都留給老大和老么，令他感到不悅並向父母查問，但得出來的答案竟是，「因為你能力強，工作好，薪水是小孩裡最多的」，「不是你的，不要肖想」。

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該名台男日前在Facebook群組的「匿名2公社」發帖，表示父母對他不公，他指如果父母都把所有物業、家產都要留給老大和老么，但有了事，第一時間找他，要他幫忙處理，全都只因一句：「因為你能力強呀！」，他抱怨說：

因為能力強，所以要錢自己賺！ 因為能力強，所以家裡的事你能處理！ 請問該怎麼調適心情？

他強調沒有一定要家產，但他做多了卻被抱怨，最終跟長輩好好地反映他的心情，但得來的就是「因為你能力強，工作好，薪水是小孩裡最多的」，「不是你的，不要肖想」，然後他不做不理，卻變成他不孝！他更指三兄弟當中，他是偽單親，有3個小孩，還要工作，老大老三同樣有兩個孩子，也是正常家庭，但就被指最不孝。

我不知怎麼調適⋯ 是不是就只好不孝了！

貼文一出，即掀起熱議，不少人勸樓主不用調適心情，只要充耳不聞，做個不孝子，「人生是自己的，沒必要為了誰去委屈了自己！」、「當個不孝的人，但不用再管事，其實很爽的」、「就直接不孝呀！做也不孝，不做也不孝的，既然都先安下罪名了，還需要做嗎？」

有感同身受的網民表示，對能力強的我們，都是小事，「但我們的時間跟大家一樣，我們被情緒勒索，覺得是小事，以原生家庭為主，到頭來有功無賞不打緊，還得背一身罪，心情真的很累。」而樓主則回覆網民表示，「如果你老闆說：你能力強，所有工作都給你，然後年終別人都有，因為你能力強，老闆看中你，所以你沒有年終，你會開心嗎？」他更直認自己真的會放不下，「但現在的我要硬起來⋯」

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責任編輯︰王明芳