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【提防詐騙】警方一周錄至少55宗旅遊套票騙案　女子接連中伏損失近8,000元

社會 12:01 2023/08/02

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熱門 李玟 破毒強人 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

警方一周錄至少55宗旅遊套票騙案。（資料圖片）

時值暑假，旅遊套票騙案頻生。警方今日（2日）表示，在一周之內，已接報至少55宗關於旅遊套票的網購騙案，重奪高危貨品排行榜之冠。

最新影片推介︰

TOPick診症室
【TOPick診症室】捱夜飲酒會傷肝？食豬肝可「以形補形」？ 醫生揭5大肝臟迷思

接報個案中，一名32歲女子接連「中伏」，先後誤信兩個假專頁，欲購買兩套澳門旅遊套票，轉賬至兩位賣家後，遇上對方失聯，損失近8,000元。

高危貨品排行榜（2/8更新）

  • 酒店/露營/旅遊套票
  • 演唱會/主題公園門票/ 船票
  • 手袋
  • 海鮮食品
  • 智能電話
  • 嬰兒用品
  • 電器
  • 遊戲產品/遊戲帳戶
  • 傢俬/家庭用品
  • 玩具模型

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  • 亞洲贸易行

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記者：黃穎津

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