【提防詐騙】警方一周錄至少55宗旅遊套票騙案　女子接連中伏損失近8,000元

▲ 警方一周錄至少55宗旅遊套票騙案。（資料圖片）

時值暑假，旅遊套票騙案頻生。警方今日（2日）表示，在一周之內，已接報至少55宗關於旅遊套票的網購騙案，重奪高危貨品排行榜之冠。

最新影片推介︰

接報個案中，一名32歲女子接連「中伏」，先後誤信兩個假專頁，欲購買兩套澳門旅遊套票，轉賬至兩位賣家後，遇上對方失聯，損失近8,000元。

高危貨品排行榜（2/8更新）

酒店/露營/旅遊套票

演唱會/主題公園門票/ 船票

手袋

海鮮食品

智能電話

嬰兒用品

電器

遊戲產品/遊戲帳戶

傢俬/家庭用品

玩具模型

詐騙專頁

Foster Aaron

HK/MO-Hope Trip

Slow life 團購

Suteki Beauty

我想去旅行 I want to Travel by iwanttotravel.cc

亞洲贸易行

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津