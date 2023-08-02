【提防詐騙】警方一周錄至少55宗旅遊套票騙案 女子接連中伏損失近8,000元
社會 12:01 2023/08/02
時值暑假，旅遊套票騙案頻生。警方今日（2日）表示，在一周之內，已接報至少55宗關於旅遊套票的網購騙案，重奪高危貨品排行榜之冠。
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接報個案中，一名32歲女子接連「中伏」，先後誤信兩個假專頁，欲購買兩套澳門旅遊套票，轉賬至兩位賣家後，遇上對方失聯，損失近8,000元。
高危貨品排行榜（2/8更新）
- 酒店/露營/旅遊套票
- 演唱會/主題公園門票/ 船票
- 手袋
- 海鮮食品
- 智能電話
- 嬰兒用品
- 電器
- 遊戲產品/遊戲帳戶
- 傢俬/家庭用品
- 玩具模型
詐騙專頁
- Foster Aaron
- HK/MO-Hope Trip
- Slow life 團購
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- 亞洲贸易行
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記者：黃穎津