【護眼食物】現代人用眼過度恐釀病變　營養師推薦6種護眼食物

▲ 台灣營養師彭逸珊建議民眾從飲食方面著手開始保養眼睛，並推薦6種護眼食物。

現代人普遍離不開電腦、電視、手機等科技產品，容易令眼晴造成負擔。有台灣營養師就建議民眾從飲食著手，趁未有疾病時開始保養眼睛，並推薦6種能夠有效保護眼睛的食物。

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台灣營養師彭逸珊表示，多吃以下6種食物能有效保養眼睛：

1. 藍莓

藍莓富含花青素，可以幫助抗氧化、緩解眼睛疲勞，同時屬於低GI（升糖指數）水果，對血糖負擔較小。

2. 鯖魚

鯖魚本身富含Omega-3脂肪酸，可以幫助眼睛保濕

3. 羽衣甘藍

羽衣甘藍富含葉黃素，能夠幫助預防老年性黃斑部病變

4. 紅蘿蔔

紅蘿蔔富含維他命A，可幫助維持夜間視覺

5. 堅果

富含維他命E，能幫助抗氧化、保護眼睛細胞健康

6. 番石榴

富含維他命C，能幫助抗氧化、降低老化導致白內障的風險

除了飲食，彭逸珊亦提醒民眾要從根源解決問題，適度讓眼睛休息，以避免在半百之齡前就罹患白內障、黃斑部病變等眼部疾病。如果等到眼睛出現問題才想靠飲食改善甚至逆轉，其實很多時候都已經來不及。

內容獲「愛健康營養師 珊珊」授權轉載。

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責任編輯：陳慧靈