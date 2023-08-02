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【升降機意外】送信疑遇升降機故障　32歲女郵差受困3天證實死亡最後身影曝光

健康 12:49 2023/08/02

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送信疑遇升降機故障，32歲女郵差受困3天證實死亡。

被困升降機後果可以很嚴重！烏茲別克一名年僅32歲的女郵差，於7月24日因要為一所住宅大廈高層住戶送信，繼而遇上升降機故障事故，受困𨋢內。由於大廈住戶不多，她3天後被人發現時，已為時已晚，當場證實死亡。而身為單親媽媽的她則遺下6歲稚女，目前則交由親友撫養。

 

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根據《鏡報》報道，32歲郵差Olga Leontyeva於烏茲別克首都塔什干負責送信工作，惟她於7月24日晚上，即使已過了放工時間，卻仍然未見歸家。她的家人遂於26日報警求助，警方隨即展開大規模搜索，翌日便在一幢9層樓高的大廈升降機內發現她的遺體，其死因仍然有待進一步調查。

據警員調查指出，Olga於7月24日下午到這幢新大廈送信，閉路電視片段中亦見到她走進升降機的最後身影，懷疑期間因升降機出現故障，於頂層突然停頓，而且警報系統也失靈。由於大廈才剛入伙，住戶仍然少之又少，故相信事主即使大叫呼救，亦難以有人發現。

據當地電力公司發言人說法，事發當天並未停電。此前的檢查也顯示電梯正常運作，但升降機緊急關閉的紀錄，證明事發原因是由於故障，大樓住戶也證實此事。

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責任編輯：羅嘉欣

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