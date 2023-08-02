【捕鯨危機】日企推「鯨肉販賣機」　環團憂帶來捕鯨危機

▲ 日企推「鯨肉販賣機」，環團憂帶來捕鯨危機。

近日在西貢海域發現的鯨魚屍體，引發大眾關注。而在日本卻有持續捕鯨的商業活動，當地有捕鯨公司為增加營業額，更以鯨魚肉自動販賣機為噱頭，在本年1月初於橫濱設立無人店後，吸引不少顧客。有6旬女顧客表示，鯨魚肉是日本傳統飲食文化的一部分，並稱進食鯨魚肉是「童年回憶」。捕鯨公司擬在未來5年內，於日本全國設立100個銷售點。惟這種做法，令環保團體憂心，恐是擴大捕鯨的一大危機。

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日本商業捕鯨公司「共同船舶」，在今年1月先後於東京及橫濱設立「鯨魚肉自動販賣機」，公司目標是在5年內把銷售點增加至100個。而在橫濱元町的無人店中，設有3部自動販賣機，其中2部販賣刺身、熟食用鯨魚肉，另1部則販賣鯨魚肉罐頭，價錢在1000至3000日圓（約60至180港元）。

年過6旬的女客人柏原麻美接受媒體訪問時表示，原本想買父親最愛吃的鯨魚煙肉，但可惜已賣光，令她只能退而求其次，改買急凍鯨魚尾肉，打算跟丈夫共享。

當被問到捕鯨爭議時，柏原麻美表示明白毫無意義地宰殺鯨魚並不好，但也指出「鯨魚肉是日本傳統飲食文化一部分」，可透過珍惜鯨魚肉而不是浪費，從而表達對鯨魚生命的尊重。而她亦指，自己小時候經常在學校及家中吃鯨魚肉，自己非常喜歡吃，也指是童年回憶。

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「共同船舶」公司發言人久保好表示，大部分超市為免引發爭議，一般不會出售鯨魚肉，而公司設置鯨魚肉自動販賣機，就是為了服務想吃鯨魚肉，而未能買到的人。但有當地環保團體卻表示，這是孤注一擲的推廣手法，並指出此舉可能會擴大捕鯨活動的規模。

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責任編輯：羅嘉欣