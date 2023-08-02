網絡歌手星星兔成功邀天后合唱　陳慧琳MV演星願女神

▲ 星星兔陳慧琳合唱 。

網絡歌手星星兔（Sing Sing Rabbit）去年 10 月跟周國賢在日本推出日文歌曲《恋花》（KOIBANA）首登渋谷大銀幕，相隔差不多一年，星星兔將再推出新歌，早前星星兔亦再更邀請到天后 Kelly 陳慧琳合唱一曲。

去年星星兔開始籌備 WHEN SING SING RABBITMEETS 第二彈新歌，正苦惱找那一位合唱的時候，久未露面的 Kelly 香港金像獎的紅地氈出現，還跟記者透露會推出新歌及有意籌備再開演唱會。星星兔和監製 A.T. 即刻「叮」一聲，好似宇宙發出一個強烈訊號，觸發星星兔的靈感邀請 Kelly 合作。

遊走宇宙不同星球

星星兔表示MV早於去年11月時開始構思，最初打算到日本取景，找一些比較奇幻的地方拍攝，塑造兩個來自不同星球的角色。後期因 Kelly復出後工作不斷，不能夠抽空到海外拍攝，最後決定在香港拍。

MV內Kelly飾演來自遠古神秘星願族的 Captain K，並與同伴星星兔太空飛行員（兔子造型）遊走宇宙間不同的星球，尋找用心許願的人並為人們實現願望，可惜很多人已失去信心並不再許願，更認為星願族已經絕種，甚至只是一個傳說。

星星兔（口罩女造型）這次則飾演Emma一角，在她的星球即將被毁滅前，用她最後一口力氣向星願族送上自己的音樂許願，希望他們能拯救自己的星球。整個故事需要打造太空宇宙、太空飛船、龐克風格建築物、沙丘、烏托邦等等的科幻奇幻場景。

▲ Kelly飾演來自遠古神秘星願族的 Captain K

戲院舉行首映禮

當星星兔正在躊躇要怎樣打造這些科幻場景時，發現原來香港也有拍攝像荷里活電影及一些 Netflix 劇集會用到的XR studio，以虛擬實景配合專用器材及技術，便能夠令演員恍如置身實地的感覺，並且打造任何背景。

星星兔於網上搜尋發現了一間很全面的 XR studio“Votion Studios”,並膽粗粗提議 studio 共同打造一個令觀眾驚喜及眼前一亮的 MV，最後成功獲免場地、器材以及虛擬實景的製作，使星星兔首次有機會以過百萬打造一個奇幻與科幻結合的題材。

新歌MV將於8月7日率先在海運戲院舉行首映禮，屆時將會首次播出兩位這次合作的新歌廣東話及日文兩個版本的MV，及將網上發放播出。

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