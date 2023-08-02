《我愛你！》慈善首映梁家輝葉童現場派心　何珮瑜呼籲關心長者

▲ 梁家輝及葉童出席《我愛你！》慈善首映。

電影《我愛你！》昨晚（8月1日）在銅鑼灣舉行慈善首映禮，梁家輝、葉童、何珮瑜出席分享拍攝感受，家輝更呼籲大家反思人生，付出多點愛。

當晚，鬼馬又愛搞氣氛的梁家輝，在現場不斷借片名《我愛你！》向大家示愛，又帶頭做心心姿勢。談到這部電影，他有感而發︰「人生充滿各樣情感，包括喜怒哀樂，而愛情並不是年青人的專利。

每個年齡階層的人都有權利去享受愛！我們這部電影就是希望大家反思一下，在人生過程中，你付出了幾多愛，又接收了幾多愛？又有沒有將愛宣揚表達讓其他人感受到？」

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葉童提準備好紙巾入場

葉童叫大家準備好紙巾，因為電影太感動：「我演的每場戲，都有人說感動，流了眼淚甚至鼻涕，所以我呼籲大家要準備好紙巾！電影除了男女之間的愛，還有友情、父女親情，甚至是對環境與動物，都有愛的訊息在內。」

另一女主角惠英紅因事未能到場，但亦留言托大會幫她傳達：「這是一部很勇敢創新的電影，選擇老年人這個題材，找四個老人來演，很大膽也很不容易。但這一部所有主創都投入了百分之二百的熱情、用心去拍攝的電影，希望大家會喜歡。」

至於何珮瑜則表示，慶幸能參與這部電影，乘機向前輩偷師，學習自然貼地的演技：「雖然我跟家輝哥與葉童姐姐沒有對手戲，但看他們的戲份已經哭到停不了！大家都忙於事業和家庭，反而忽略了對長者家人的關懷，或者可以多點用視像通話來溝通，表達愛意。」

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