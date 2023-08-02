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【破毒強人】張寶兒與視帝陳豪對戲零怯場　家境富裕父親為內衣大王

娛樂 14:19 2023/08/02

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熱門 李玟 破毒強人 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

由視帝陳豪﹑視后胡定欣﹑蕭正楠、張曦雯、何廣沛、張寶兒、蔣志光等人主演的TVB劇集《破毒強人》，僅播出兩集已張力十足，不少觀眾大讚有追看性。

在劇中演機心不輕的網台記者林可兒（張寶兒飾），為了一舉成名及躍升成為主播，可兒採訪文華（陳豪飾）期間無所不用其極，亦因而成為文華鋪路假釋最重要的棋子。

【破毒強人】陳豪相隔6年再演反派　做「末路毒王」展視帝功架

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與陳豪對戲零怯場  表現獲讚

雖然與視帝陳豪有多場對手戲，但演戲資歷尚淺的寶兒不但零怯場，而且無論震驚或是著急的表情均做得頗到位，獲網民大讚自然及搶戲；監製Marco大讚寶兒用心之餘，還愈演愈好：「Bowie開始拍攝的頭半個月，仍然在慢慢揣摩，始終演出經驗仍淺，但係run順咗之後，就愈嚟愈好，尤其是三個年輕人（何廣沛、張寶兒及郭柏妍）嘅曖昧關係，拿揑得特別好！」

據知寶兒與何廣沛於之後播出的劇情中將有一場十分激烈的對罵戲，絕對令人期待。

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選美入行 與袁偉豪因節目擦出愛火

寶兒參選《2016年度香港小姐競選》奪得「友誼小姐」獎頂入行，翌年參與節目《學是學非》主持引關注。入行以來，她拍攝的劇集不算多，分別有《鐵探》﹑《使徒行者3》﹑《星空下的仁醫》及《破毒強人》等。

在2017年她因與袁偉豪合作拍攝節目《打工捱世界II》而擦出愛火，終二人拍拖三年決定拉埋天窗，今年6月寶兒與老公袁偉豪在網上報喜，正式榮升父母。

與袁偉豪愛得甜蜜。

家境富裕

寶兒也是圈中的隱形富家女，她的爸爸是經營內衣生意的張煌煌，80年代在香港開紡織廠，之後遷移內地發展。十幾年前，寶兒父親已經在中山有數萬尺廠房，過千員工，主力生產男裝內褲。

隨後，更創立自家品牌「Simki」，每年生意額高達數億。加上寶兒父親投資有道，在香港擁有7個豪宅，包括3個跑馬地禮頓山單位及4個西貢傲瀧豪宅，市值超過3億。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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