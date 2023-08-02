【明星豪宅】張繼聰被笑雙腳如牙籤　阿聰高EQ玩P圖自抽：依家滿意未？

▲ 張繼聰被取笑操肌僅練上身雙腳如牙籤，P圖「示威」意外將私家健身房曝光。

熱愛健身的張繼聰擁有八舊健碩腹肌，近年重點操練麒麟臂，手瓜起腱幾乎大過個頭。他不時將健身過程及成果放到社交平台，與粉絲及網民開心分享。甚少操練下半身的張繼聰，早前曾自爆遭朋友取笑手腳不合比例，雙腿像牙籤般幼，與手臂成強烈對比。

昨日（8月1日）張繼聰趁住不用開工留家操練，並上載一張對鏡自拍的照片。相中張繼聰一如既往大騷「肌感」麒麟臂，相比之下，雙腿顯得十分纖幼，引來網民質疑能否支撐上半身：「你對腳支撐到上半身嗎？」、「要操腳呀！一定要粗腳！」、「玩埋對腳就更加理想。」

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未幾，一向幽默的張繼聰搞笑地將相中雙腿P圖成超誇張「麒麟腿」，滿足一班網民。不過，他直言對自己雙腿非常滿意，拒絕接受大家的提議。他留言寫道：

依家滿意未？

果啲成日留言問我有冇操腳嘅朋友😝

激死人😌

其實我好鍾意自己對腳

要粗，就操自己果對啦😉乖

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4千呎獨立屋

除了雙腿之外，身後的私家健身房亦成為網民焦點。可見就算擺放了大型健身器材，依然十分寬敞，更設有落地大玻璃門通往戶外花園，光線及空間感十足。

張繼聰與太太謝安琪婚後育有一對子女，一家四口現居住在大埔比華利山的4千呎獨立屋，大宅裝潢以米白色為主調，風格簡約高雅，每一角落都是打卡位。獨立屋角落不時被曝光，大仔張瞻早前16歲生日，邀請了朋友仔回家舉行生日派對慶祝，令近300呎的客廳曝光。可見巨廳樓底很高，擺放了一張米白色L型梳化和大電視，空間感十足，另外設有落地大玻璃。

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私人游泳池

張繼聰曾分享跟女兒張靖（Kakaball）在客廳「騎獨角獸」的短片，Kakaball在客廳中騎著獨角獸「奔馳」，只見客廳十分寬敞，Kakaball玩的時候，完全沒有撞跌家裡擺設。

短片亦曝光了豪宅環境，客廳落地大玻璃外面為戶外花園。謝安琪十分有心思，在家裡打造一個小花園，種了不少植物，環境清幽舒適，讓女兒Kakaball幫忙淋花。

▲ 似足外國度假村一樣。（IG圖片）

獨立屋除擁有戶外花園，當中還設有私人泳池，閒時可讓妻女暢泳。

暖爸張繼聰更花盡心思將家裡打造成遊樂園，除了父女輪住玩「騎馬仔」外，熱愛籃球的他為愛女打造迷你籃球場，從較早前謝安琪分享的短片所見，Kakaball於彈床上跳起射籃，完全遺傳了爸爸的運動基因。

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