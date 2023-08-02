  • 33°C
香港時間 : 2023802日 (週三) 17:39
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 李玟 破毒強人 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【明星豪宅】張繼聰被笑雙腳如牙籤　阿聰高EQ玩P圖自抽：依家滿意未？

娛樂 15:59 2023/08/02

分享：

分享：

熱門 李玟 破毒強人 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

張繼聰被取笑操肌僅練上身雙腳如牙籤，P圖「示威」意外將私家健身房曝光。

熱愛健身的張繼聰擁有八舊健碩腹肌，近年重點操練麒麟臂，手瓜起腱幾乎大過個頭。他不時將健身過程及成果放到社交平台，與粉絲及網民開心分享。甚少操練下半身的張繼聰，早前曾自爆遭朋友取笑手腳不合比例，雙腿像牙籤般幼，與手臂成強烈對比。

昨日（8月1日）張繼聰趁住不用開工留家操練，並上載一張對鏡自拍的照片。相中張繼聰一如既往大騷「肌感」麒麟臂，相比之下，雙腿顯得十分纖幼，引來網民質疑能否支撐上半身：「你對腳支撐到上半身嗎？」、「要操腳呀！一定要粗腳！」、「玩埋對腳就更加理想。」

【性感人妻】謝安琪花園騷身材展熟女魅力　張繼聰夫妻由村屋搬入4000呎豪宅【多圖】

點擊圖片放大
+6
+5

未幾，一向幽默的張繼聰搞笑地將相中雙腿P圖成超誇張「麒麟腿」，滿足一班網民。不過，他直言對自己雙腿非常滿意，拒絕接受大家的提議。他留言寫道：

依家滿意未？
果啲成日留言問我有冇操腳嘅朋友😝
激死人😌
其實我好鍾意自己對腳
要粗，就操自己果對啦😉乖

【性感人妻】謝安琪花園騷身材展熟女魅力　張繼聰夫妻由村屋搬入4000呎豪宅【多圖】

最新影片推介：吳岱融專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】吳岱融計劃與鍾淑慧到泰國退休　分享夫婦之道：別將缺點放大

4千呎獨立屋

除了雙腿之外，身後的私家健身房亦成為網民焦點。可見就算擺放了大型健身器材，依然十分寬敞，更設有落地大玻璃門通往戶外花園，光線及空間感十足。

張繼聰與太太謝安琪婚後育有一對子女，一家四口現居住在大埔比華利山的4千呎獨立屋，大宅裝潢以米白色為主調，風格簡約高雅，每一角落都是打卡位。獨立屋角落不時被曝光，大仔張瞻早前16歲生日，邀請了朋友仔回家舉行生日派對慶祝，令近300呎的客廳曝光。可見巨廳樓底很高，擺放了一張米白色L型梳化和大電視，空間感十足，另外設有落地大玻璃。

點擊圖片放大
+12
+11

【明星豪宅】張繼聰大仔慶祝16歲生日　豪宅300呎大廳化身Partyroom

私人游泳池

張繼聰曾分享跟女兒張靖（Kakaball）在客廳「騎獨角獸」的短片，Kakaball在客廳中騎著獨角獸「奔馳」，只見客廳十分寬敞，Kakaball玩的時候，完全沒有撞跌家裡擺設。

短片亦曝光了豪宅環境，客廳落地大玻璃外面為戶外花園。謝安琪十分有心思，在家裡打造一個小花園，種了不少植物，環境清幽舒適，讓女兒Kakaball幫忙淋花。

似足外國度假村一樣。（IG圖片）

獨立屋除擁有戶外花園，當中還設有私人泳池，閒時可讓妻女暢泳。

暖爸張繼聰更花盡心思將家裡打造成遊樂園，除了父女輪住玩「騎馬仔」外，熱愛籃球的他為愛女打造迷你籃球場，從較早前謝安琪分享的短片所見，Kakaball於彈床上跳起射籃，完全遺傳了爸爸的運動基因。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【星二代】張瞻16歲生日英基啓新中學畢業　謝安琪張繼聰感動大讚阿仔有型
13:22 2023/06/16
【星二代】張瞻16歲生日英基啓新中學畢業　謝安琪張繼聰感動大讚阿仔有型
【明星豪宅】張繼聰大仔慶祝16歲生日　豪宅300呎大廳化身Partyroom
16:32 2023/06/18
【明星豪宅】張繼聰大仔慶祝16歲生日　豪宅300呎大廳化身Partyroom
【李玟離世】Sammi抑鬱症過來人明白李玟痛苦　回顧娛樂圈力抗抑鬱症的藝人
13:01 2023/07/07
【李玟離世】Sammi抑鬱症過來人明白李玟痛苦　回顧娛樂圈力抗抑鬱症的藝人
【性感人妻】謝安琪花園騷身材展熟女魅力　張繼聰夫妻由村屋搬入4000呎豪宅【多圖】
18:13 2023/07/25
【性感人妻】謝安琪花園騷身材展熟女魅力　張繼聰夫妻由村屋搬入4000呎豪宅【多圖】
【星二代學校】謝安琪張繼聰大仔擬海外升學　張瞻讀英基啓新年學費近18萬
13:51 2023/07/29
【星二代學校】謝安琪張繼聰大仔擬海外升學　張瞻讀英基啓新年學費近18萬

你可能感興趣

【星二代】張瞻16歲生日英基啓新中學畢業　謝安琪張繼聰感動大讚阿仔有型
13:22 2023/06/16
【星二代】張瞻16歲生日英基啓新中學畢業　謝安琪張繼聰感動大讚阿仔有型
【明星豪宅】張繼聰大仔慶祝16歲生日　豪宅300呎大廳化身Partyroom
16:32 2023/06/18
【明星豪宅】張繼聰大仔慶祝16歲生日　豪宅300呎大廳化身Partyroom
【李玟離世】Sammi抑鬱症過來人明白李玟痛苦　回顧娛樂圈力抗抑鬱症的藝人
13:01 2023/07/07
【李玟離世】Sammi抑鬱症過來人明白李玟痛苦　回顧娛樂圈力抗抑鬱症的藝人
張繼聰 娛樂人物職業 演員 歌手 謝安琪 娛樂行業 健身 比華利山 豪宅

最高瀏覽

【珍惜生命】港女從大角咀私樓高處墮下　送院後不治
16:47 2023/08/01
【珍惜生命】港女從大角咀私樓高處墮下　送院後不治
【理想職業】Z世代10大夢想職業排名出爐　不再嚮往做醫生第一名變成風氣
13:56 2023/08/01
【理想職業】Z世代10大夢想職業排名出爐　不再嚮往做醫生第一名變成風氣
【爺孫戀】26歲林靖恩速賣亡夫李坤城房產　逾2600呎4房單位沽出金額曝光
17:57 2023/07/30
【爺孫戀】26歲林靖恩速賣亡夫李坤城房產　逾2600呎4房單位沽出金額曝光