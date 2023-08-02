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【黃Viu劇】龔俊3D腹肌冧死女　《安樂傳》迪麗熱巴女追男甜蜜蜜

娛樂 15:46 2023/08/02

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熱門 李玟 破毒強人 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

由內地頂流女星迪麗熱巴攜手新晉小生龔俊主演的古裝陸劇《安樂傳》近日在「黃Viu」開播後，男女主角被觀眾稱為古裝劇「顏值天花板」，劇中迪麗熱巴主動撩哥、龔俊欲拒還迎的表現，更教網民睇得過癮。

而人稱「腹肌男神」的龔俊亦毫不吝嗇魔鬼身材，在戲裡大騷六嚿3D腹肌，令觀眾留下深刻印象。

女追男甜到漏

這套集甜寵、宮鬥於一身的古裝劇，故事講述「大靖」原以韓帝兩家為根本，韓家掌權、帝家掌兵；10年前，帝家因謀逆獲罪，僅餘下一名孤女帝梓元（迪麗熱巴飾）倖存。

10年後，太子韓燁（龔俊飾）前往帝家故里剿滅海賊時，竟遇上一名口口聲聲非他不嫁的嬌俏水匪任安樂，她也正是太子心心念念的帝梓元！

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安樂表面上是個吊兒郎當的粗魯女匪，事實上她重情重義，還在幫助百姓的過程中被韓燁賞識，成為其得力幕僚。

在安樂的協助下，韓燁連破科舉舞弊案、江南水災案，二人也在相處中漸生好感；此時，安樂的替身、假帝梓元回到京城，奉旨參選太子妃；本就陰謀遍佈的宮廷，因此陷入了更大的旋渦之中⋯⋯

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龔俊一劇爆紅

改編自人氣網路小說《帝皇書》，《安樂傳》由話題劇集《山河令》導演成志超執導，而男主角龔俊因主演《山河令》一夜成名、紅遍大江南北，難怪他和成導再度合作的消息傳出後，引起了廣泛關注！

而頂流女星迪麗熱巴選劇本的眼光非常獨到，由她主演的古裝偶像劇如《三生三世枕上書》、《長歌行》等，幾乎百戰百勝，所以早在《安樂傳》開播前，串流平台的預約觀看人數輕鬆突破了300萬大關，可見觀眾對該劇非常期待！

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