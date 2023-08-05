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【車中泊】年輕情侶花6位數改裝貨van居住　親手倒大小便望儲首期買樓

親子 11:00 2023/08/05

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熱門 李玟 破毒強人 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

二人過車中泊生活，希望能儲首期買樓。

香港樓價高企，不少年輕人置業也困難重重，深圳的年輕一代也經歷同樣慘況。深圳近年經濟急速發展，樓價也攀升到高水平，以南山地段為例，每平方米的平均要價達到約10萬人民幣(約11萬港元)，即約500呎的屋需約500萬人民幣(約550萬港元)，令到普遍卻踏入社會、只有數千工資的生力軍十分吃力。

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為了能早日置業﹑也不希望尋求家人或親戚的幫助，深圳近年出現名為「車中泊」的熱潮。內容是購入二手車例如客貨車等，然後改造成適合1到2人的居住環境。房車改造工作室的負責人張希和女朋友胡安媛便是當中的一員，兩人在去年5月把「車中泊」成為他們的「家」。

張希透露，早年剛來深圳工作，每天便要花一小時多去上班，十分疲勞。直至有次在網上看到別人分享在房車旅行生活，便啟發了他在房車中生活的靈感，最後也得到女朋友的同意而實行。

2021年底，他們花了13萬人民幣(約14萬港元)買了一輛二手客貨車，再用了3萬人民幣(約3.3萬港元)進行改造成可居住的環境。雖然整體面積細小，但是基本生活用的如床、冷氣機、電視、廚房、熱水器、廁所等也齊備。胡安媛感到開心之一的地方是，上班時間大大縮短。

不過，張希也表示，在房車生活也有不太方便的時候，例如要自己去加水及注意電源的供應、要自己去倒排泄物，有時候也要尋找合適的泊車位等。不過，他和女朋友卻在當中小小面積的房車中找到歸屬感，好像下班後兩人在車裡吃晚飯、一起看電影，這些都為他們帶來溫馨的回憶，令他們有一種「家的感覺」。

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此外，他們希望在房車中居住的這幾年間能夠儲錢，目標是把原來每月用在房租和交通費的3,000元人民幣（約3,300港元)省下來，然後將來在第三、四線城市買樓，實現「真上車」及生育的夢想。

對於「車中泊」的生活，網友的意見不一，有些人表示贊同，「晚上把車開到公司附近，明天早上一下車就能回到公司了。」、「可以隨時轉換居住環境，增加不少新鮮感。」；不過有網友卻認為，不能接受不穩定的生活，「始終有一層樓房才是家。」、「這樣走來走去，很沒安全感。」

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責任編輯︰王明芳

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