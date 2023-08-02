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【破毒強人】何廣沛為演啞巴做足準備功夫　認角色勁大挑戰有難度

娛樂 16:01 2023/08/02

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熱門 李玟 破毒強人 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

由視帝陳豪﹑視后胡定欣﹑蕭正楠、張曦雯、何廣沛、張寶兒、蔣志光等人主演的TVB劇集《破毒強人》現正熱播。

第二集「開場角色」則為啞巴外送員徐安樂（何廣沛飾）。自覺走不出貧窮困局的安樂，因一次意外獲得毒品賺了快錢，為了盡早脫貧、讓妹妹好好及青梅竹馬好友阿Wing（郭柏妍飾）過好日子，安樂捲入不道德交易，並與金融女強人章琳（胡定欣飾）及「一代毒王」文華（陳豪飾）扯上關係。

【破毒強人】何廣沛首演聾啞人士有挑戰　郭柏妍望做星女郎不敢「挑機」蔡思貝

為啞巴角色做足準備

何廣沛之前受訪時透露為啞巴角色花了不少功夫，監製笑言廣沛有望憑「徐安樂」獲得演技獎項，廣沛角色出場後確是收獲不少正評，網民大嘆「手語唔易做」，又指廣沛連配音獨白也演繹得別具感情：「有種楚楚可憐嘅感覺，好符合角色」，更有記性超強網民記得郭柏妍當年參選港姐時曾接受何廣沛提問。

談到獲網民讚配音獨白有感情，廣沛感激監製Marco貼身指導：「好多謝監製Marco每次都親自陪住我錄每句VO，全程100% Mon住，就算把聲聽得出係何廣沛，都同平時嘅何廣沛好唔同，配合番角色。」

何廣沛花了接近半年時間學手語，又每日死背爛背記熟所有對白及手語動作，真心好燒腦。

投入角色

廣沛又指Marco早於拍攝前半年已通知他學習相關技能，包括手語及電單車。為學好手語，廣沛找來非健聽人士擔任手語老師，並通過了相關考試。

廣沛續指每次一小時的「靜音」課堂，讓他更能集中及投入徐安樂的世界：「一個星期上兩堂，每次上堂都好寧靜，一個鐘唔出聲，但你唔會覺得空虛。」

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記性大考驗

廣沛指拍攝時最大考驗是大腦要多功能運作，整個過程亦是記性大考驗：「每次拍攝前手語老師黎老師都會拍片send畀我返屋企背，每日都要花好多時間背手語。因為拍緊嗰陣除咗做手語，腦入面都要有對白，要諗住啲對白意思去做，否則面部表情會唔足，但諗對白時又有機會jam咗做緊嘅手語動作，所以真係要背得好熟，我成日個腦都接近hang機嘅狀態。」

廣沛特別感激黎老師經常「隔空」指導：「為咗配合拍攝環境，對白有時會即場微調，多謝黎老師經常standby喺電話隔籬，我一有新動作都會問佢。」

定欣霸氣登場

另外，章琳亦首度登場，身穿黑色喱士貼身長裙、配以黑超的胡定欣舉手投足均甚有霸氣，難怪角色在內地贏盡正評：「胡定欣真的好戲，與同樣兇狠的陳豪很搭」。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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