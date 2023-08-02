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【公屋靚裝】港媽獲派樓齡40年380呎舊公屋　15萬改造露台變溫馨小花園

親子 16:38 2023/08/02

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熱門 李玟 破毒強人 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

靚過好多私樓。

香港有間公屋猶如人生勝利組，等足多年才上樓，不過派屋結果未必人人喜歡，有港媽獲派屯門樓齡40年工字型的友愛邨，初時覺得很失望，身邊人人都派新樓，港媽睇樓後，覺得陽台風景不錯，逐花費了15萬用心打造了溫馨的家，照片引來不少網友留言，直言樓主裝修得「靚過私樓」。

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港媽在小紅書中紀錄裝修過程，她獲派380呎屯門友愛邨3-4人單位，將單位隔兩間房，還用心打造露台，留言表示:「上一年7月份二派40年舊公屋，說真是有點失望，個個人都派新樓，但到現場看看，有陽台風景漂亮，努力把它造成自己喜歡的！這地方配套好地點在市中心，交通方便，近學校，樓下有兩間band1中學，越住越喜歡啊！比我再選我也選這裡！」

飯廳

照片所見，全屋以白色和木色為主調，兩間睡房加置地台增加儲物空間，港媽拆掉氣窗改成白色的窗戶，即時升級不少，加了一套木製的餐枱椅，加上種滿植物，再加兩個鳥籠，猶如置身於法式庭園一樣。廚房襯托白色廚櫃，還可以裝得下焗爐，港媽閒時焗麵包，生活相當寫意。

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帖文引來大批網友留言，大讚裝修漂亮，個露台更是無得彈，「淨係呢個露台都加唔少分啦，而且舊樓設計好過新樓啊，新樓啲間格真係唔識點形容。」、「你間房真係好靚，放工見到心情都會變好，好治癒。」、「香港有這個陽台知足啦。」

另外都有網友提出疑問，「你的廚房防煙門拆了，屋邨辦事處沒説甚麽嗎？我那廚房的門也很阻礙空間，很想拆掉。」港媽就回覆:「佢哋唔會理的，夜晚偷偷哋掉咗佢去大型傢俬垃圾收集站嗰到！冇門好好多，不過到還屋時要俾錢，我諗我都會住到佢拆架啦！」

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責任編輯：王明芳

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