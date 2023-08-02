【經濟發展】鄭雁雄：英雄莫問出處　不論港中外資不扯皮、不內耗攜建香港

▲ 激發香港「興」的動能座談會。（湯致遠攝）

中聯辦主任鄭雁雄今日出席「激發香港『興』的動能座談會」表示，英雄莫問出處，不論港資、中資或外資，「商界大佬」或草根，不扯皮、不內耗，求同存異，攜手建美好香港。

由港府及中聯辦指導，香港貿發局聯同香港中華總商會、香港中華廠商聯合會、香港總商會、香港工業總會、香港中國企業協會、香港中華出口入口商會、一帶一路總商會主辦的「激發香港『興』的動能座談會」，今日舉行。鄭雁雄、特首李家超、多位官員和商界領袖出席座談會。

鄭雁雄指，守護國家安全和社會安寧，保持普通法制度，堅持自由開放的政策，維持國際化，保護投資者利益，就能匯聚四方英才。

李家超表示，要激發香港「興」需有4個分享，必須積極主動對接國家發展戰略，融入國家發展大局；拓展暢通便捷的國際連繫；在國際舞台上善用話語權，講好香港的「好故事」；團結動員所有行業，為香港奮鬥。

李家超提到，今天座談會將舉行十多個專案的簽約儀式，涵蓋大灣區建設、「一帶一路」合作、科技創新、北部都會區建設等領域。

多位司局長，包括財政司司長陳茂波、商務及經濟發展局局長丘應樺、財經事務及庫務局局長許正宇和創新科技及工業局局長孫東出席座談會；廣東省發改委副主任、省大灣區辦常務副主任朱偉亦有出席。

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記者：區綽彥