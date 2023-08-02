【判若兩人】最美通緝犯潛逃24年終落網　近照曝光老態盡現網民嘆：歲月不饒人

▲ 最美通緝犯潛逃24年終落網，近照曝光老態盡現。

1999年山西發生一宗命案，31歲女疑犯解麗萍涉嫌捅傷前夫，並殺害前夫的女友，犯案後銷聲匿跡。警方過去曾公開她的照片，由於外表出眾，一度引起熱議。時隔24年，解麗萍近日終於落網，不過被捕時樣貌滄桑、老態盡現，讓網民不禁慨嘆「歲月不饒人」。

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綜合內地傳媒報道，山西警方日前通報，解麗萍7月26日在徐州市一個菜市場落網，並被押回運城。警方公開解麗萍被捕時的照片，可見她兩頰凹陷、眼皮下垂、面容憔悴，與以前公布的通緝照判若兩人。

解麗萍1968年在甘肅省蘭州市出生，籍貫為山西省汾陽市，自小長相漂亮，學業優秀，曾有報讀函授大學、進電視台的意願，喜愛畫畫，離異後曾赴運城學習繪畫。

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據報，解麗萍在25歲時嫁給薛姓前夫，但婚後二人經常發生爭執，最終決定離婚。離婚後，解麗萍發現前夫早有外遇，兩人一直保持聯絡，前夫與她離婚後立即扶正第三者，令解麗萍十分憤怒，繼而與妹妹、妹夫聯手策劃報復大計。

案發在於1999年7月7日，解麗萍和妹夫當時闖進薛姓前夫的家中，結果妹夫錯手將第三者殺死，而前夫亦身受重傷，二人犯案後分頭逃亡。2013年3月，山西警方拘捕了解麗萍妹夫，他將當年犯案經過全盤托出，而解麗萍則繼續隱姓埋名生活，直到最近終於落網。

據了解，解麗萍在逃亡期間化名「小張」，並與一名徐姓男子交往，二人育有一子。解麗萍被捕前在徐州奎園農貿市場一個攤檔販賣小食，據徐男透露，她為人和善，十分賢惠，二人一起生活十多年，徐男對於她以前犯下殺人案毫不知情：

我沒想到她能出這樣的事，做夢都沒想到。我要是知道，你想想我會和她接觸嗎？

他坦言，曾對解麗萍的身份產生疑慮，「她沒有身份證，我也沒辦法和她辦結婚證」、「她說戶口本身份證在她媽媽那裡，她和媽媽斷絕關係了」。但由於當時解麗萍已經懷孕，他便沒有細究。

二人的兒子目前在南京讀大學，徐男說不希望兒子受事件影響。對於解麗萍被捕，他又表示「既然到這一步了，聽從法律制裁吧。」

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責任編輯：羅嘉欣