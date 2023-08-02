【香港小姐2023】莊子璇出動「男友視覺」俘虜粉絲　被封「翻版IU」靠可愛突圍【多圖】

《2023香港小姐競選》決賽臨近，眾佳麗現在不時在個人社交平台上載照片或影片保持曝光，郭珮文（Juliana）、「火辣學霸」潘明璇（Michelle）、「翻版范冰冰」王敏慈等近日都分別上載性感照，另一大熱「翻版IU」莊子璇（Hilary）也出撃。

雖然莊子璇身材也屬有料之人，但一向少行性感路線而是走可愛風，近日她在個人社交平台上載幾張在cafe以「男友視覺」方式拍的照片，她拿住莊子璇對鏡頭甜笑或扮嬲，並寫：「Coffee Tea or...」成功俘虜粉絲，絲絲留言大讚可愛。

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與COLLAR阿Day做同學

現年21歲的莊子璇在香港大學修食物及營養科學，因此除被稱「翻版IU」外還被叫「馮盈盈師妹」。

此外，她還是ViuTV女團COLLAR成員阿Day（許軼）的中學同學，更稱二人經常一齊玩，不過莊子璇十分醒目，向傳媒表示自細只看TVB，所以直到Day成為COLLAR成員後，她才知有《全民造星》此節目，更稱唱歌跳舞非自己強項，因此沒想過入女團，認真識做。

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先拔頭籌獲獎

事實，莊子璇本身人氣也不弱，只參選港姐未正式入行，已有粉絲後緩會支持，認真厲害。在7月由觀眾投票選出的「一見鍾意佳麗」內，莊子璇奪第一位，力壓郭𤦍文、王敏慈兩大熱。

之前在越南拍港姐外境，眾佳麗出席當地舉行的《2023香港小姐閃耀越南晚宴》，為《2023香港小姐競選決賽》先作熱身。

莊子璇全晚憑表現淡定，結果先拔頭籌獲得當地賓客喜愛獲「越南越愛香港小姐」，就連當晚嘉賓視后胡定欣亦讚不絕口，指對方子：「佢好Sweet，同劉佩玥有啲似，都好得體。」似乎莊子璇在今屆要殺入三甲，應該問題不大。

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