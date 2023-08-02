【胎盤藥丸】孫慧雪用胎盤製藥坐月補身　價錢功效大公開進食似呢種味道

▲ 孫慧雪用胎盤製藥坐月補身，聲稱有增加母乳量、加快復元、提神等功效。

臨盆前挺著45吋巨肚的孫慧雪（雪雪），上周終誕下9磅細仔，相隔6年再坐月兼重新適應湊B生活。已屆41歲高齡的雪雪打算封肚不再生育，決定大膽嘗試外國流行的「胎盤藥丸」，雪雪昨晚（1日）在社交平台分享一瓶粉紅色膠囊，直言她的巨大胎盤已製成藥丸補身，引起網民好奇。

最新影片推介︰

雪雪上周剖腹誕下9磅重細仔，與大仔出世時的體重相若，但她表示今次傷口開得比較大，腹直肌都鬆晒，生完個肚好像懷孕5個月。正在坐月的雪雪不忘分享湊B點滴及補身方法，她昨晚上載了一張照片，可見有一瓶載滿粉紅色的膠囊，她表示︰「追趕最近的Barbie粉紅潮流，連我啲胎盤都製成粉紅藥丸！」

▲ 雪雪介紹自己的粉紅色胎盤藥丸，份量足夠食半年。（IG圖片）

她解釋製藥過程，是老公在網上找專人把她的胎盤製成藥粉補身，入院生B當日，她向院方表示要留胎盤，並將專人預先寄來的雪藏箱交給姑娘，待生產完畢，再通知專人去醫院收回胎盤，並代為清潔蒸乾再製成藥粉。她指出用胎盤製藥在外國好流行，但香港好少有。她曾擔心會否被掉亂胎盤，

我問專人點樣確保個胎盤係我嗰個？佢話真係講個信字，咁我唯有信佢啦！

據專人解釋，胎盤藥丸的功用包括補身、增加母乳量、加快復元、提神等。價錢包括製精油大約6,000多元，如果單是胎盤藥丸就需4,000多元。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

似進食營養補充品

雪雪接受TOPick訪問補充，上一胎生完BB沒有留胎盤，後來居美的老公家姐告訴她，當地人慣常把胎盤磨成藥粉做膠囊，讓媽媽產後進食補身，因此她決定嘗試一下，事前也看過YouTube影片了解製作過程。她認為把胎盤清潔蒸乾再製成藥粉放入膠囊，是可以接受，「如果攞（胎盤）去煮同煲湯，我都唔夠膽。」

至於味道方面，她形容是膠囊味，「無乜特別味道，好似食Supplement（營養補充品）。」專人告訴她，如果生第一胎沒有進食，第二胎才進食，會特別感覺精神些，看起來較漂亮。惟她只是剛剛開始進食，暫未確定到效用，「我而家都飲好多湯，食好多嘢，唔知啲功效關邊樣事。」

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

記者︰林綺玲