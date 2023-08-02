  • 33°C
香港時間 : 2023802日 (週三) 17:39
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 李玟 破毒強人 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【胎盤藥丸】孫慧雪用胎盤製藥坐月補身　價錢功效大公開進食似呢種味道

兒童健康 16:38 2023/08/02

分享：

分享：

熱門 李玟 破毒強人 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

孫慧雪用胎盤製藥坐月補身，聲稱有增加母乳量、加快復元、提神等功效。

臨盆前挺著45吋巨肚的孫慧雪（雪雪），上周終誕下9磅細仔，相隔6年再坐月兼重新適應湊B生活。已屆41歲高齡的雪雪打算封肚不再生育，決定大膽嘗試外國流行的「胎盤藥丸」，雪雪昨晚（1日）在社交平台分享一瓶粉紅色膠囊，直言她的巨大胎盤已製成藥丸補身，引起網民好奇。

最新影片推介︰

童學園
【童學園】三代人奮鬥半世紀建「教育王國」　滬江維多利亞學校創辦人女承母志

雪雪上周剖腹誕下9磅重細仔，與大仔出世時的體重相若，但她表示今次傷口開得比較大，腹直肌都鬆晒，生完個肚好像懷孕5個月。正在坐月的雪雪不忘分享湊B點滴及補身方法，她昨晚上載了一張照片，可見有一瓶載滿粉紅色的膠囊，她表示︰「追趕最近的Barbie粉紅潮流，連我啲胎盤都製成粉紅藥丸！」

雪雪介紹自己的粉紅色胎盤藥丸，份量足夠食半年。（IG圖片）

她解釋製藥過程，是老公在網上找專人把她的胎盤製成藥粉補身，入院生B當日，她向院方表示要留胎盤，並將專人預先寄來的雪藏箱交給姑娘，待生產完畢，再通知專人去醫院收回胎盤，並代為清潔蒸乾再製成藥粉。她指出用胎盤製藥在外國好流行，但香港好少有。她曾擔心會否被掉亂胎盤，

我問專人點樣確保個胎盤係我嗰個？佢話真係講個信字，咁我唯有信佢啦！

據專人解釋，胎盤藥丸的功用包括補身、增加母乳量、加快復元、提神等。價錢包括製精油大約6,000多元，如果單是胎盤藥丸就需4,000多元。

點擊圖片放大
+6
+5

似進食營養補充品

雪雪接受TOPick訪問補充，上一胎生完BB沒有留胎盤，後來居美的老公家姐告訴她，當地人慣常把胎盤磨成藥粉做膠囊，讓媽媽產後進食補身，因此她決定嘗試一下，事前也看過YouTube影片了解製作過程。她認為把胎盤清潔蒸乾再製成藥粉放入膠囊，是可以接受，「如果攞（胎盤）去煮同煲湯，我都唔夠膽。」

至於味道方面，她形容是膠囊味，「無乜特別味道，好似食Supplement（營養補充品）。」專人告訴她，如果生第一胎沒有進食，第二胎才進食，會特別感覺精神些，看起來較漂亮。惟她只是剛剛開始進食，暫未確定到效用，「我而家都飲好多湯，食好多嘢，唔知啲功效關邊樣事。」

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

記者︰林綺玲

相關文章

【生仔直擊】孫慧雪公開血淋淋生B過程　細仔重9磅震驚醫護哭聲響絕嬰兒房　
16:49 2023/07/30
【生仔直擊】孫慧雪公開血淋淋生B過程　細仔重9磅震驚醫護哭聲響絕嬰兒房　
【媽媽辛酸】開刀誕女被切斷神經無法抬腿半年　林心如自爆一原因坐月失去尊嚴
16:42 2023/06/13
【媽媽辛酸】開刀誕女被切斷神經無法抬腿半年　林心如自爆一原因坐月失去尊嚴
【產後調理】心疼太太誕女辛苦食胎盤補身　台男星親自烹調：第一次吃人肉
13:46 2023/05/15
【產後調理】心疼太太誕女辛苦食胎盤補身　台男星親自烹調：第一次吃人肉

你可能感興趣

【生仔直擊】孫慧雪公開血淋淋生B過程　細仔重9磅震驚醫護哭聲響絕嬰兒房　
16:49 2023/07/30
【生仔直擊】孫慧雪公開血淋淋生B過程　細仔重9磅震驚醫護哭聲響絕嬰兒房　
【媽媽辛酸】開刀誕女被切斷神經無法抬腿半年　林心如自爆一原因坐月失去尊嚴
16:42 2023/06/13
【媽媽辛酸】開刀誕女被切斷神經無法抬腿半年　林心如自爆一原因坐月失去尊嚴
【產後調理】心疼太太誕女辛苦食胎盤補身　台男星親自烹調：第一次吃人肉
13:46 2023/05/15
【產後調理】心疼太太誕女辛苦食胎盤補身　台男星親自烹調：第一次吃人肉
生育 產前產後 新手爸媽 孫慧雪 爸媽心聲 娛樂人物職業

最高瀏覽

【珍惜生命】港女從大角咀私樓高處墮下　送院後不治
16:47 2023/08/01
【珍惜生命】港女從大角咀私樓高處墮下　送院後不治
【理想職業】Z世代10大夢想職業排名出爐　不再嚮往做醫生第一名變成風氣
13:56 2023/08/01
【理想職業】Z世代10大夢想職業排名出爐　不再嚮往做醫生第一名變成風氣
【爺孫戀】26歲林靖恩速賣亡夫李坤城房產　逾2600呎4房單位沽出金額曝光
17:57 2023/07/30
【爺孫戀】26歲林靖恩速賣亡夫李坤城房產　逾2600呎4房單位沽出金額曝光