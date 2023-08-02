【富二代讀書】富豪家庭女教師揭黑暗催谷法　頭戴電極裝置激發記憶力

▲ 一名前富豪家庭女教師揭開，不少名門望族使用一些離奇方法催谷孩子。

常聽到富豪的子女到海外升讀名牌大學，還考到高分做學霸，真是單單有錢就可以做到？英國作家湯馬斯（Sarah Thomas）曾在多個超級富豪家庭任職教師10年，她見識到富二代因見識廣博，普遍的確較聰明，但有不少富豪家長仍用盡極端方法催谷子女，可見富二代背負的壓力也很巨大。

作家湯馬斯在新書《K女王》（Queen K）中，記錄了自己多年來在富人家庭的觀察。湯馬斯在倫敦大學金匠學院取得文學碩士學位，夢想當一位職業作家。畢業後她在一家出版社擔任編輯助理，工作繁忙薪金低，難儲錢圓夢。

之後有幾年她到維也納居住，獲一個倫敦家庭僱用她在假期輔導孩子，她發現這份工作讓她有時間寫作，因此她轉行做家庭教師，每星期機構會支付她約800英鎊（約8,000港元）的薪金。這10年間，她被派往不同國家擔任富豪家庭孩子的老師，而這些家庭是富豪榜上排前3%的超級富豪。其中一名僱主住在英國肯辛頓街上，是英國最有名富人區，又名為「億萬富翁一條街」。

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富豪孩子普遍較聰明

湯馬斯發現，富豪家庭的孩子普遍比較聰明，可能他們從小見識廣博，除了吸收課本上的知識，還會學習各種樂器、游泳、攀石、高爾夫球、馬術等活動。她曾教導一名女孩，4歲開始學拉小提琴，其小提琴價值超過500萬英鎊（近5,000萬港元），由國際知名音樂家指導她。

每天花6小時操題目

不過，擁有名貴樂器和名師坐陣，對孩子的學習上也未必見效。其中一名叫瑪雅的女孩，長期受媽媽的高壓下學習，媽媽要求她每天必須花6小時操題目，假期都一樣。媽媽還要求她每天早上都要吃很多維他命補充劑，她吃完反胃想嘔吐，可是不獲媽媽理會，還自我感覺良好，令女孩對讀書感到厭倦。

而另一超級富豪與太太希望女兒能進入英國頂尖女子寄宿學校，恨不得聘請全世界最好的老師。可是他們自己忙到沒時間跟女兒說話，令女兒變得沉默寡言、敏感多疑。湯馬斯每次開口說話都要小心翼翼，擔心會說錯什麼，但她卻成為與孩子相處時間最多的人。

▲ 很多富豪家庭對孩子寄予厚望。（相關紀錄片影片截圖）

家庭教師在富豪家庭出入，難免會被人覺得叨光。當僱主帶孩子出行坐頭等艙，家庭教師都能跟去，但僱主總是不經意流露出輕視眼神。

又曾有一個俄羅斯家庭出於禮貌，邀請湯馬斯共晉早餐，但在餐桌上，僱主當她透明，沒有她打招呼。有僱主更直接告訴她，不要坐屋外的椅子，「因為我可能想坐。」種種說話雖然令湯馬斯感到不快，但一想到數星期後出糧可以賺到幾個月生活費，她就繼續忍氣吞聲。

用腦電波激發記憶力

湯馬斯又見識過不少富豪的離奇催谷孩子方法，其中一次她發現女學生的頭上固定了20個電極，醫生正熟練操作著一個奇怪機器。富豪太太淡定向她解釋道：「這是我從蘇黎世請來的名醫，可以調整腦電波激發記憶力。」讓她更震驚的是，女兒竟然和應媽媽︰

這很有用的！我感覺到以前從沒有體會過的光合作用。

只能喝PH值9.0離子水

湯馬斯不明白為何人要進行光合作用……還有一位富媽媽規定女兒只能喝PH值為9.0的離子水。如果保姆或其他工作人員給她喝白開水，就會即時被解僱。湯馬斯估計，這可能是富媽媽為提高女兒成績的「獨門秘方」。

最後一名她教過的12歲男孩，富爸媽安排了一大班人24小時服侍兒子。每次考試前，當男孩入睡後，私人按摩師就會坐在床邊，輕輕地替他腳底按摩，妣舒緩男孩的讀書壓力，讓他發揮出水準！

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責任編輯︰王明芳