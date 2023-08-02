【航空業發展】機票價格有望明年回落　國泰CEO：運力明年回復到疫情前100％

▲ 機管局舉辦國際航空論壇。（黃建輝攝）

機管局舉辦國際航空論壇，機管局行政總裁林天福、國際航空運輸協會理事長Willie Walsh和國泰航空行政總裁林紹波，同場討論航空業機遇，當中提到機票價格高昂、可持續燃料和大灣區航空樞紐等議題。

其中林紹波指出，現時機票價格高昂，源自航班供應追不上追求，亦是國際航空業界共同問題。他預期，國泰運力有望在明年內回復至疫情前水平，屆時機票價格有望回落。

在可持續燃料方面，Walsh指出，現時零排放燃料產量少，價格是一般燃油的2.5倍，令航空業界難以廣泛使用，「航空業要配合碳中和目標是可能的，但過程中需要政府的政策配合，可持續燃料的增產是重中之重。」

林天福則著重加強香港國際航空樞紐的地位，「我們不會視自己為只服務700萬人的機場，而是大灣區8,600萬人的機場，所以硬件上會持續改善，方便內地旅客從珠海、澳門接駁香港機場。」

另外，機管局未來亦會繼續發展在東莞的物流園，透過多式聯運令內地貨物更便捷地運至機場禁區。

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記者：陳梓蔚