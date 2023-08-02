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【47人初選案】陳志全指若民主派立會過半　審預算案前政府已須磋商

社會 14:58 2023/08/02

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人民力量前主席被告陳志全。（資料圖片）

民主派初選案今進入第97日審訊，人民力量前主席被告陳志全今（2日）接受控方盤問。陳供稱，令民主派取得最多議席，繼而施壓令政府回應五大訴求是初選目標，而非否決預算案，又指若民主派能僥倖取得立會過半，在審議預算案前政府已須與民主派磋商。

被告陳志全續出庭自辯，接受控方盤問。陳指，初選目標是為了令民主派取得最多議席，「俾最大壓力政府」回應，最主要是五大訴求，自己當時沒有「大殺傷力憲制武器」的概念。

控方及法官問及陳，否決預算案是否初選目的，陳否認，並表示民主派取得立會過半後自然會擁有很權力，否決預算案只是其一，若然民主派可僥倖地過半，「你唔講政府都知你有咩權」，毋須待當選翌年四五月審議預算案，政府已要跟民主派磋商，「否決預算案係好遙遠嘅事」。

法官問及陳，是否認同否決預算案是議員所擁權力中，最強的一項。陳稱在概念及理論上很多人會那樣想，「但操作上唔係」。陳指，若支持政府的建制派不足35席，而民主派不「湊人數」滿足開會法定人數要求，「會都開唔成，連預算案首讀二讀都讀唔到」，陳再重申審議預算案是相當遙遠的事。

聆訊下午續。

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記者：陳曉欣

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罪案 人民力量 法官 陳志全

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