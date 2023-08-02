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【罕見病例】7個月大男嬰腹部莫名腫大　掃瞄驚見2KG胎兒驚揭「胎中胎」

健康 15:54 2023/08/02

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印度一名7個月大男嬰腹部莫名腫脹，就醫檢查後竟發現其體內有一個重達2kg的胎兒。

印度近日出現一宗罕見醫學病例，一名父親發現7個月大的兒子肚子莫名腫大，於是帶他到醫院求診，結果進行電腦掃描檢查後，發現男嬰腹部竟有一個重達2KG的胎兒。所幸經過手術後，醫生已成功將胎兒取出，目前男嬰健康狀況良好。

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綜合當地媒體報道，男嬰的父親是來自印度北部普拉塔加爾縣的一名農夫，因為發現兒子近日經常哭鬧，且腹部莫名腫大，於是在當地時間7月24日將他送到普拉亞格拉吉（Prayagraj）的兒童醫院求醫。醫生為男嬰進行電腦斷層掃描（CT Scan）檢查腹部，結果發現其體內竟有一個胎兒，在進行4小時手術後，成功取出重達2KG的胎兒。

負責治療男嬰的醫生D. Kumar及其團隊表示，男嬰的情況為罕有的「胎中胎」（foetus in fetu, FIF）；他們亦指出，男嬰的腹部十分腫脹，應該是因為感到劇烈疼痛所以哭鬧。所幸他在手術後恢復良好，現在十分健康。

據報，「胎中胎」是一種先天畸形，當雙胞胎中的一個在母親的子宮內發育，而另一個進入嬰兒的體內並開始在那裡發育時，就會發生這種情況。「胎中胎」的情況早於1808年就曾記錄在英國醫療期刊內，寄生胎雖無獨立生存能力，但在宿主體內仍算是活組織，會隨著宿主成長而增大。他們在初期並不會出現任何異常，直到壓迫宿主器官時才會出現不適，因此常被忽略。

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責任編輯：羅嘉欣

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