【暴動判刑】涉深水埗警署外暴動　7人判囚24個月至32個月及進入教導所

▲ 7人涉深水埗警署外暴動，判囚24個月至32個月及進入教導所。（資料圖片）

有示威者於2019年8月在深水埗警署外，高叫反修例口號，並以鐳射筆照向警署，事後多人被捕。其中6人經審訊後被裁定暴動罪成，1人承認暴動等罪。7名被告今（2日）於區域法院被判監24個月至32個月，以及被判入教導所。法官判刑時指，示威者以不同顏色的光束照射警署及辱罵警員，行為是公然挑戰執法者，屬本案嚴重之處。

7名被告為張嘉棟（24歲，學生）、田倬行（29歲，無業）、顧嘉杰（25歲，廚師）、鄺煒心（20歲，學生）、馬紫妍（19歲，學生）、姚珈瑜（19歲，學生），以及17歲女生。

顧早前承認1項暴動罪及1項在公眾地方管有攻擊性武器罪；其餘6名被告否認控罪受審，早前被裁定暴動罪成。

法官判刑時指，本案暴動發生於人煙稠密的深水埗，歷時20多分鐘，人數由起初的幾十人增加至約150人。有示威者噴黑漆，損毀公共設施，亦有人站於馬路，或於馬路上飛奔，影響交通。

法官續指，本案於深水埗警署發生，示威者以不同顏色的光束照射警署及辱罵警員，行為是公然挑戰執法者，屬本案嚴重之處。

法官指，考慮到本案範圍不大，以及人數不多等，屬同類暴動中，嚴重程度較低，遂將張、田判處32個月監禁，顧判處24個月監禁，其餘被告判處進入教導所。

案情指，案發時有10多人於深水埗警署附近的天橋聚集，並高呼「光復香港，時代革命」等口號。警署附近亦聚集數十名示威者，他們以高叫反修例口號，並以鐳射筆照射警署內的警員。

各人均於案發當日被捕，張、田、鄺及馬於案發時在警署附近行走，其後跟隨人群跑動。最終被警員截停及搜出鐳射筆。姚、顧，以及17歲女生曾以發光物體射向警署。

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記者：梁錦麟