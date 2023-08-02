  • 34°C
香港時間 : 2023802日 (週三) 16:07
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 李玟 破毒強人 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【國家安全】鄧炳強︰外部勢力回歸前已處心積慮　籲市民慎思明辨

政治 15:39 2023/08/02

分享：

分享：

熱門 李玟 破毒強人 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

保安局局長鄧炳強。（鄧炳強fb影片截圖）

保安局局長鄧炳強今日續在社交平台發布有關國家安全系列影片，指外部勢力想利用香港危害國家安全，非一朝一夕的事，在回歸前已處心積慮。鄧炳強呼籲市民要時刻警惕國家安全風險，慎思明辨認清官方信息，分辨假消息。

鄧炳強表示，過去20年，香港出現多次國家安全事件，2003年的「反23條遊行」就是外部勢力的試點，他們在香港培植一些本土反對派，專門組織反政府遊行。「外部勢力發現，只要製造社會議題及矛盾，就有機會號召大批市民，令政府難以施政。」指2012反國教事件，外部勢力經代理人抹黑政策，更一度包圍政府總部。2014年政府推行政改，本地代理人就出來反對，繼而發生非法佔中事件。

鄧炳強表示，雖然佔中行動以失敗告終，但有部分人就開始提出要加入暴力元素，所以就出現了2016年旺角暴動和2019「反送中」事件，外部勢力發放假新聞、假消息及鼓吹暴力煽動市民上街，透過媒體於國際間作出不實報道，把香港推向顏色革命的方向。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：戴朗希

相關文章

【港區國安法】續查問被通緝者親友？　鄧炳強：有需要時會再找人協助調查
16:16 2023/07/21
【港區國安法】續查問被通緝者親友？　鄧炳強：有需要時會再找人協助調查
【港區國安法】拒披露開支細節　鄧炳強︰奧妙之處在於不知何時用完
16:47 2023/07/30
【港區國安法】拒披露開支細節　鄧炳強︰奧妙之處在於不知何時用完

你可能感興趣

【港區國安法】續查問被通緝者親友？　鄧炳強：有需要時會再找人協助調查
16:16 2023/07/21
【港區國安法】續查問被通緝者親友？　鄧炳強：有需要時會再找人協助調查
【港區國安法】拒披露開支細節　鄧炳強︰奧妙之處在於不知何時用完
16:47 2023/07/30
【港區國安法】拒披露開支細節　鄧炳強︰奧妙之處在於不知何時用完
鄧炳強 香港 保安局 佔中 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【珍惜生命】港女從大角咀私樓高處墮下　送院後不治
16:47 2023/08/01
【珍惜生命】港女從大角咀私樓高處墮下　送院後不治
【李玟離世】李玟老公Bruce現身火葬場首開腔　遭粉絲上前追罵拍打車窗
13:13 2023/08/01
【李玟離世】李玟老公Bruce現身火葬場首開腔　遭粉絲上前追罵拍打車窗
【爺孫戀】26歲林靖恩速賣亡夫李坤城房產　逾2600呎4房單位沽出金額曝光
17:57 2023/07/30
【爺孫戀】26歲林靖恩速賣亡夫李坤城房產　逾2600呎4房單位沽出金額曝光