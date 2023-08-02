【國家安全】鄧炳強︰外部勢力回歸前已處心積慮　籲市民慎思明辨

▲ 保安局局長鄧炳強。（鄧炳強fb影片截圖）

保安局局長鄧炳強今日續在社交平台發布有關國家安全系列影片，指外部勢力想利用香港危害國家安全，非一朝一夕的事，在回歸前已處心積慮。鄧炳強呼籲市民要時刻警惕國家安全風險，慎思明辨認清官方信息，分辨假消息。

鄧炳強表示，過去20年，香港出現多次國家安全事件，2003年的「反23條遊行」就是外部勢力的試點，他們在香港培植一些本土反對派，專門組織反政府遊行。「外部勢力發現，只要製造社會議題及矛盾，就有機會號召大批市民，令政府難以施政。」指2012反國教事件，外部勢力經代理人抹黑政策，更一度包圍政府總部。2014年政府推行政改，本地代理人就出來反對，繼而發生非法佔中事件。

鄧炳強表示，雖然佔中行動以失敗告終，但有部分人就開始提出要加入暴力元素，所以就出現了2016年旺角暴動和2019「反送中」事件，外部勢力發放假新聞、假消息及鼓吹暴力煽動市民上街，透過媒體於國際間作出不實報道，把香港推向顏色革命的方向。

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責任編輯：戴朗希