由田中小新組BL唱作組合「新田公路」　推出單曲《好想大聲講我喜歡你》 拍日系MV

▲ 由田中（田見超）與小新（許紹燊）組成唱作組合「新田公路」。

由田中（田見超）與小新（許紹燊）這對大男孩組成的真BL唱作組合「新田公路」，2023正式出道。

兩人的名字曾藉由真人騷《調教你男友》及《全民造星III》走進觀眾的眼簾，他們的真誠、可愛感動過不少男女，旋即成為網絡人氣話題。那突如其來的注目，田中與小新感到既興奮又迷失，三年過去，他們終於回到最自在的重心，以音樂作基調，温暖藏於這個都市的人心。

組合「新田公路」先後推出兩首單曲，年頭有充滿幽默感的《It’s OK》，然後是散發着寂靜美的《睡前的自我練習曲》，兩者都由大學修讀音樂的小新擔任創作總監，負責曲詞及監製部分，田中是主唱兼「吉祥物」擔當，小新說：「我負責創作同音樂部份，佢就係吉祥物，喺我眼中吉祥物好重要，因為有啲嘢佢做到我做唔到。」言談間流露真BL的互信與默契。

愛情與遺憾

來到8月，新田公路換上夏日青春氣息，推出第3首原創作品《好想大聲講我喜歡你》，融合台式清新與日系流行搖滾曲風，繼續透過音樂訴說他們的故事。由《It’s OK》的無所謂，到《睡》的孤寂日常，新歌《好想大聲講我喜歡你》，描述的是愛情與遺憾。

無論你喜歡的對象是男還是女，是怎樣的人也沒關係，重點是你有沒有勇氣迎接那份純粹而珍貴的愛？「我諗每個人都唔多唔少有啲遺憾，但係遺憾唔係壞事，當你大個咗回頭睇返，嗰份遺憾其實畀咗好多滋養我哋，甚至係一份成熟嘅勇氣。你會因為嗰份遺憾，令自己更加有經歷，更加珍惜而家有嘅人同事。」小新說。

激吻近兩分鐘

《好想大聲講我喜歡你》的MV現已於YouTube上架，田中與小新於MV裏回到校園時代，兩個性格南轅北轍的男孩，陪伴彼此渡過最沉悶的校園生活，男孩與男孩的日久生情，最後卻沒有開花結果。

MV尾段，兩人於鏡頭前濕身激吻近兩分鐘，田中笑謂：「完全唔尷尬呀，不過睇返playback覺得自己錫得好醜樣，個口擘到好大，好似俾催狂魔吸緊個靈魂咁，完全唔似人哋偶像劇，哈哈。想叫小新剪晒佢。」

自資出歌一腳踢

小新鬼馬指「激吻」純粹是宣傳技倆：「其實係，為咗谷首歌！講笑啫，我唔覺得有咩要避忌，少人做，唔代表唔可以咁做呀，日本、泰國、韓國、英國都大把BL劇，幾好睇呀。咁當然都真係劇情需要，個MV咁樣先表達到嗰份遺憾嘅感覺，亦都係呢份遺憾令我哋更加成長。」

這對真BL唱作組合，自資出歌、拍MV、前中後期，甚至宣傳亦親自上陣，小新說：「決定咗要做就盡力做好佢，我哋首歌hit到當然好，但最重要都係想畀聽嘅人有份支持同陪伴，如果新田公路是但一首歌、是但一句歌詞，可以入到某個人嘅心裏面，就已經好開心。」

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