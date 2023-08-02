【天氣報告】本月平均氣溫為有紀錄以來7月第3高　天文台錄最高36.1度破紀錄

▲ 今年7月本港異常炎熱。（資料圖片）

天文台表示，由於本月華南大部分時間受較正常強的副熱帶高壓脊所支配，今年7月本港異常炎熱。本月平均最高氣溫33.0度、平均氣溫30.1度及平均最低氣溫28.0度，分別較其各自正常值高1.4度、1.2度及1.1度，全部皆是有紀錄以來7月的第3高。7月亦遠較正常少雨，全月只錄得175.2毫米雨量，約是正常值385.8毫米的百分之45。本年首7個月的累積雨量為1,016.5毫米，較同期正常值1,468.2毫米少約百分之31。

受一道廣闊低壓槽及隨後的西南氣流影響，7月首4日本港大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴。本港大部分地區在這4日錄得超過40毫米雨量，大埔、沙田及大嶼山部分地區更錄得超過100毫米雨量。在有雨的情況下，7月1日及2日天文台氣溫下降至全月最低的26.2度。受高空反氣旋支配，除局部地區有驟雨外，7月5日至14日本港普遍天晴及酷熱。當中7月13日及14日下午天氣極端酷熱，多處地區最高氣溫上升至35度或以上。

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受泰利的外圍下沉氣流影響，7月15日本港大致天晴及極端酷熱。當日稍後本港部分地區亦受高溫觸發的狂風雷暴影響。隨着泰利靠近廣東西部及繼續增強，7月16日本港風勢增強，間中有驟雨及狂風雷暴。7月17日本港普遍吹強風至烈風，高地間中吹暴風。天文台在當日發出本年度第一個八號烈風或暴風信號。隨着泰利遠離本港及於內陸減弱，7月17日稍後及翌日本港風勢逐漸緩和。7月17日至18日泰利的外圍雨帶間中為本港帶來狂風大驟雨，這兩日多處地區錄得超過40毫米雨量，大埔區及北區部分地區更錄得超過90毫米雨量。

受一道廣闊低壓槽影響，7月19日本港大致多雲及有幾陣驟雨。受高空反氣旋影響，除有幾陣驟雨外，7月20日至25日本港大致天晴及酷熱。7月24日及25日下午天氣極端酷熱，多處地區最高氣溫上升至35度或以上。與此同時，熱帶氣旋杜蘇芮在7月26日至27日橫過呂宋海峽及進入南海東北部。其後杜蘇芮採取西北偏北路徑橫過南海東北部，並在7月28日在福建晉江市登陸。

受杜蘇芮外圍下沉氣流影響，7月26日至27日本港普遍天晴及極端酷熱。天文台的氣溫在7月27日下午飆升至全月最高的36.1度，這亦是有紀錄以來7月份其中一個絕對最高氣溫。此外，當日天文台平均氣溫32.2度也是有紀錄以來7月份最高。悶熱的天氣亦在當日黃昏觸發狂風雷暴。7月28日本港天氣酷熱，部分時間有陽光及局部地區有驟雨。受一股活躍偏南氣流影響，7月29日至30日本港驟雨增多及有狂風雷暴。這兩日多處地區錄得超過40毫米雨量，大埔區、沙田區、屯門區及北區部分地區更錄得超過100毫米雨量。受一道廣闊低壓槽影響，7月31日凌晨本港有驟雨及雷暴。日間天氣好轉，部分時間有陽光。

2023年7月有3個熱帶氣旋影響南海及北太平洋西部。

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責任編輯：黃穎津