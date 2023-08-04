【正能量】90後移澳醫生幫年輕肝癌港爸醫病釋疑　細心翻譯助消除不安

▲ 90後移澳醫生幫年輕肝癌港爸醫病釋疑，細心翻譯助消除不安。

異國他鄉有人陪伴幫忙看病，内心就會安心很多。一名移民澳洲的90後香港醫生「Dr文科生」分享經歷，指最近遇到一位40歲出頭的港爸不幸患上肝癌，並獲安排接受治療。但因需要英文溝通，導致他對病情和治療方案不太了解，而出現不適和憂慮。於是「Dr文科生」便花費自己的個人時間，用中文翻譯治療方法給他聽，消除了他内心不安。

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「Dr文科生」上周四（7月27日）於Facebook個人專頁分享，指一名40多歲爸爸Ｈ（化名）不幸患上肝癌，雖然他已經移民澳洲10多年，英文足以應付日常溝通，惟對他來説用英文與醫護人員溝通，以表達自己的不適和憂慮並非簡單之事。

確診肝癌後，H亦獲得安排接受免疫治療和和標靶治療，且已治療了幾個療程，但卻對病情和治療方案仍不太了解。雖然醫院偶爾會有電話翻譯員幫忙，但H翻譯時常會出錯，甚至曾將3.8cm的腫瘤譯錯8.3cm。

害他嚇個半死，一直以來都活在恐懼當中。

「Dr文科生」指，H這次住院雖與癌症治療無關，但他決定花時間將他所有的病歷看完。他下班後花了30分鐘，在病床邊用中文慢慢把所有癌症治療的原理、藥物和計劃解釋給H聼，讓他更加了解整個治療過程。

這可能不會改變H爸爸的治療結果，但了解就是力量。有時候讓病人好好了解病情和治療方案，釋除他們內心中的不安，不用再日日提心吊膽的生活、去再次猜測。這可能正是他們所需要的。

他還提到，自己臨走前還被H抓住手表示感謝，「謝謝你，能夠遇到你，我很幸運」，這也讓他倍感欣慰，「雖然OT咗一粒鐘，但都算係開心嘅！」

内容獲Facebook個人專頁「Dr 文科生」授權轉載。

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責任編輯：羅嘉欣