【悔婚欺騙】承諾婚後送房未婚夫突悔婚消失 26歲女子挺5個月孕肚哭訴被騙婚

▲ 台南一名26歲女，慘被同居未婚夫悔婚，挺著5個月大肚控騙婚。

感情騙案，無日無之！台南26歲蔡姓女子與30歲男友交往半年，本來打算今年2月結婚，兩人甜蜜同居更拍下婚紗照、挑選鑽戒，更獲夫家允諾婚後送套房，豈料男方突然留下字條後消失，他在字條中自責沒有責任感、太懦弱，蔡女挺著5個月身孕向傳媒控訴對方騙婚。

最新影片推介：

這名台南26歲蔡姓女子，昨日(1日)接受傳媒訪問，她稱去年10月透過朋友介紹，認識30歲J男，J男是研究公司的老闆，兩人結識後火速戀上。蔡小姐表示：

我們2月1日在一起，中間就是以結婚為前提交往了，然後我們也有去看婚紗，然後他要我備孕！

兩人進展火速更共賦同居，2月底便發現懷孕，「他希望我生小孩，這小孩才來的！」蔡女更指，因懷孕不舒服，導致缺乏性趣，因此曾跟男友討論過，並多次溝通性方面的問題，畢竟二個人還要在一起繼續生活，但因此經常發生爭吵。

沒辦法滿足你的(性)需求，可去找外面的。

▲ 男子留下字條、鑽戒，從此消失，避開蔡女。(網上圖片)

蔡女續指，夫家親戚也曾質疑小孩的爸爸，令她很生氣一度想墮胎，當時男友說會負責任，求她把孩子留下來的，這些都有對話紀錄為證。豈料男友在5月27日突然留下告別字條稱說：「自己沒責任感、太懦弱了，想去沒人認識、遙遠的地方，安靜的離開」，她嚇到坐電單車去找人，找了2個多小時，後來才發現男友竟飛去澎湖。

太過分了！在我沒辦法拿掉孩子下，毫無預警，預謀離開！

男友消失後，夫家便將她逐出家門，對她說話句句有骨。男友至今也逃避不見面，曾說的盟誓、會負責，竟連月子中心都退訂，

一下子跟我說，我跟小孩，他都不要，我在等他答案的時候，他就直接消失了，然後直接去把月子中心退掉！

蔡女向傳媒出示二人的對話紀錄，男子曾說明年過年前確定要結婚送一套房，還說不能退貨，並以老婆稱呼蔡女，說有多愛對方，如今蔡小姐決定要把孩子生下來，告對方詐欺，記者嘗試致電對方，但電話轉到留言中。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

難構成詐欺取財罪

台灣律師梁家瑜表示，女生如果沒有因為這個詐欺行為去交付財物，那就不會有所謂財產上的損害，因此不會構成刑法上的詐欺取財罪。她更建議女方透過司法請求強制認領，

未來蔡小姐孩子生下來之後，經過親子鑑定，由法院酌定未成年子女監護權，要求生父給付撫養費用。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰王明芳