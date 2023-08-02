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【公營房屋】公屋平均輪候時間橫行不變　一般申請者要等5.3年

社會 16:10 2023/08/02

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（資料圖片）

公屋平均輪候時間橫行，截至今年6月底，一般申請者平均輪候時間為5.3年，與上季不變；現時近23萬申請者正輪候公屋。有立法會議員表示，對未來公屋輪候狀況仍表示審慎樂觀，期望政府研究把更多公營房屋項目，如新發展區的項目納入到「公屋提早上樓計劃」，進一步加快公屋上樓，壓縮輪候時間。

房屋署更新公屋輪候數據，截至今年6月底，輪候冊約有13.31萬宗一般公屋申請，以及約9.69萬宗非長者單身申請，合共約23萬宗，較上季相若。一般申請者、長者一人申請者的平均輪候時間不變。

房署解釋，每季度的平均輪候時間的長短，取決於多項因素，包括可供編配的公屋單位數目、公屋申請者數目、申請者所選地區，與及新建及翻新單位的供應是否與申請者的選區相符等。

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因此，平均輪候時間短期會有波動。以現時位於公屋輪候冊較前位置的申請者為例，新界區公屋申請者的輪候時間一般較市區或擴展市區的申請者短約數個月至逾一年，實際情況視乎個別申請者而定。

由於過去數季有不少位於新界區的公屋單位可供編配，當有關申請者獲安置入住新界區公屋後，他們的輪候時間會被計算在平均輪候時間內，以至平均輪候時間有所下跌。相反，當有較多市區或擴展市區的公屋單位落成可供編配，輪候時間較長的申請者陸續獲安置入住這些在市區或擴展市區的公屋時，平均輪候時間則會相應地上升。

房委會資助房屋小組委員會、立法會議員梁文廣表示，對未來公屋輪候狀況仍表示審慎樂觀，唯對於長者一人申請者平均輪候時間，已連續四季都維持於平均3.9年表示失望。

梁文廣又指，期望政府能盡快交待「提前上樓計劃」的細節，並研究將更多公營房屋項目，如新發展區的項目納入到「公屋提早上樓計劃」，進一步加快公屋上樓，壓縮輪候時間。

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記者：陳梓蔚

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