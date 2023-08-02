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容祖兒病後復演狀態大勇　感謝彭秀慧心靈支持再踏舞台

娛樂 16:16 2023/08/02

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祖兒好友蔡卓妍支持。

容祖兒因病延期三次的《ANOTHER SIDE …… JOEY•MY SECRET•LIVE》昨晚再度演出，英皇娛樂主席楊受成及太太，祖兒好朋友蔡卓妍均有到場打氣。

病癒後祖兒狀態大勇，加上感受觀眾的愛和關懷，愈唱愈好，最後她感動對大家說：「Doctor Stage 把我治癒了！我可以站在這裡，接受到你們給我的愛，真的藥到病除！」

開場不久，祖兒跟大家打招呼：「各位朋友，大家好嘛？ 本來預定一些開場白，但今日唔講啦。因為我好想藉這個機會，同大家講一聲抱歉！因為之前唔舒服，令大家要延期。雖然我知道，在座每一位朋友，都係願意等待.....」

狀態大勇。

容祖兒有感而發

祖兒說： 「今日來到演藝都係最錫容祖兒嘅人，因為你哋對我嘅愛，我同自己講，我今日一定要振作，一定要做好佢！」
台下歡呼不斷，祖兒開心道：「真係好好反應，你哋反應愈好，我把聲就愈好，好神奇，你哋係醫生，我係病人，掌聲、歡呼聲就可治癒我！」

祖兒有感而發表示，今年是她入行第24年，15歲參加歌唱比賽，現在真的可以說是中年好聲音都來，好開心找到終身喜歡的職業，同時一直保持純綷的心。

「過去十日，對我實在係太漫長，冇人希望病， 這幾年已經教識我們，好多事不可以好好預計。計劃趕不上變化....有幾日，我病到覺得自己迷失，好沮喪，冇晒信心，冇晒心機，唱唔到歌，作為一個喜歡表演的人，希望每一次都可以俾到十足水準，但係不停延期，我覺得好sorry，覺得身體好唔爭氣....」

感謝媽媽照料

「直至上星期有一晚，今次演唱會導演彭秀慧找我傾偈，發現我已經魂魄唔齊。佢同我講，我哋鍾意表演，未到最後一刻，未到觀眾話你唔好唱，你都應該繼續努力唱，觀眾知道你病緊，會體諒你，觀眾只係想睇下你，見下你，同佢哋講嘢已經足夠。」

「今日我企返係到，真係好多謝彭秀慧心靈上俾咗好大鼓勵我，經過今次，我人生又豐盛咗，唱歌可以再好聽啲，舞台就係我底線、只要我可以企係舞台，我可以接受到你哋嘅愛，真係藥到病除。」

完騷後，祖兒表示，未來時間要好小心保護身體，希望狀態可以更好：「真係好鍾意企係舞台上感覺，雖然未係100分，但係擁有100分觀眾，係我福氣，我會加油，咁多愛一定可以為我注滿動力，愈做愈好，多謝大家。」昨早她於IG上貼出媽媽煮的午餐，感謝道她的照料。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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