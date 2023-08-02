【車禍頂包】車撞律政中心　印度漢被控危駕妨司法公正押9月訊

▲ 疑為肇事司機的25歲印度漢被控危駕、刑毀及串謀妨礙司法公正3罪。（資料圖片）

一輛私家車日前失事撞毁律政中心入口石壆及更亭，司機及乘客棄車逃去，警方調查後發現有人涉嫌串謀「頂包」。疑為肇事司機的25歲印度漢被控危駕、刑毀及串謀妨礙司法公正3罪，案件今（2日）於東區裁判法院提堂。被告暫毋須答辯，還押至9月12日再訊，以待警方進一步調查。

印度籍被告辛格梓龍（25歲），被控危險駕駛、刑事損壞及串謀妨礙司法公正3罪。控罪指，被告於2023年7月28日，在香港下亞厘畢道18號律政中心西翼外危險駕駛一輛私家車；無合法辯解而損壞屬於香港政府的一塊路面標誌牌，和約50厘米乘30厘米水泥圍欄；以及故意誤導警方調查方向，使警方相信辛格梓洋為肇事司機。

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另外3名涉事印巴漢已被控串謀妨礙司法公正罪，昨提堂。被告為印度籍辛格梓洋 （23歲，工程師）、巴基斯坦籍簡馬弗 （22歲，運輸工人）及印度籍DHILLON Jaskirat Singh（21歲，運輸工人）。

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記者：陳曉欣