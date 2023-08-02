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【盜竊案】涉欺詐及盜竊公司逾350萬元　室內設計及裝修工程前經理認罪候判

社會 16:26 2023/08/02

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室內設計及裝修工程公司前經理欺詐及盜竊該公司多筆款項合共逾350萬元。（資料圖片）

廉政公署調查貪污時，揭發一名室內設計及裝修工程公司前經理欺詐及盜竊該公司多筆款項合共逾350萬元。被告今日（2日）在區域法院承認控罪。法官張潔宜將案件押後至8月8日判刑，被告還押懲教署看管。
　　 
麥敏儀，45歲，囍設計有限公司（囍設計）前行政及會計經理，承認共18項罪名，即8項欺詐罪及10項盜竊罪，分別違反《盜竊罪條例》第16A條及第9條。她另一項欺詐罪名則由區域法院法庭存檔。

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囍設計是一間室內設計及裝修工程公司，被告於案發時負責囍設計日常會計工作，包括準備支票交由其僱主簽署，以安排付款予公司的供應商及承辦商。

案情透露，於2017年4月至2019年4月期間，被告先後8次向其僱主訛稱她準備的20張支票，會支付予囍設計的1間傢俬供應商及2間裝修工程承辦商。被告僱主因而簽署該20張支票，涉款共約180萬元。廉署調查發現，支票其後被存入被告的銀行戶口，或用以支付被告2間公司的裝修費，以及購置傢俬的費用。
　　 
此外，被告又於上述期間將囍設計發出的另外10張支票，存入自己的銀行戶口，偷竊公司該10筆款項共逾170萬元。廉署調查發現，被告僱主是該公司銀行戶口的唯一簽署人，但該10張支票並非由他簽發。

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