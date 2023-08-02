【精神科服務】醫管局：部分聯網精神科專科門診新症預約需求較大　整體仍達目標

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荷里活廣場兇案後，精神健康諮詢委員會就醫管局精神科專科門診新症輪候時間中位數，訂立明確目標，屬緊急的第一優先個案輪候時間中位數不超過1星期，屬半緊急的第二優先個案則不超過4星期。不過，醫管局最新數字當中，九龍中及九龍西聯網的精神科最新輪候情況半緊急新症的輪候時間達到5星期。

醫管局發言人指，注意到部分聯網近期的新症預約需求較大，導致部分聯網的輪候時間中位數出現差別。但整體而言，醫管局轄下精神科專科門診的新症輪候時間，仍達到早前定下的整體目標，即緊急個案的輪候時間中位數不超過一星期，而半緊急個案輪候時間中位數不超過四星期。

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局方表示，醫管局一向的目標是把所有專科門診的緊急及半緊急新症輪候時間中位數，分別維持在兩個星期和八個星期之內，有關目標適用於不同的專科門診，包括精神科。有鑑於近年精神科服務的需求特別殷切，以及配合精神健康諮詢委員會的建議和政府應對精神科服務的政策，醫管局特別為精神科專科門診訂出額外目標，即整體的緊急及半緊急新症輪候時間中位數分別不超過一星期及四星期，有關指標現時已經達到。

醫管局指，會繼續加強精神科專科門診的服務，繼續改善緊急個案及半緊急個案的新症輪候時間，包括繼續增加診症名額，加強專科門診服務；亦會繼續加強人手及透過公私營協作協計劃，照顧更多有需要的精神科病人。另外，醫管局亦會繼續增強精神科護士診所的服務，讓患者在輪候專科門診或覆診期間亦會獲得跟進。

資料來源：醫管局

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責任編輯：陳展棋