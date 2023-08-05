【永不言休】凌晨4點起身上班持續23年　90歲婆婆揚言做到100歲：盡力去做

▲ 90歲婆婆揚言要做到100歲。

活到老、做到老、學到老。日本一名老婆婆退休後在麥當勞工作了23年之久，到今年已達90歲之高齡，仍揚言要「工作到100歲」。憑著人生左右銘「自己能做的事，就盡可能自己去做」，推動著婆婆抱有永不言休﹑而且積極學習的態度，令不少網友歎自愧不如。

綜合日媒報導，婆婆名本田民子，原本在日本一間私立大學當清潔工，在67歲時退休。但是婆婆並不想就此退下來，於是她便把此意願跟女兒分享，而當時女兒告訴她麥當勞熊本下通店正在招聘清潔工，於是婆婆便去面試並被錄取。

每天早上4時，本田婆婆便會起床坐車去上班，由早上7時30分工作三小時到10時30分，每星期工作5天，持續了23年，當中更沒有請過假。本田婆婆透露，有時會收到食客的讚賞和鼓勵，好像簡單的一句「謝謝你讓這裡這麼乾淨的評價」，便能令她感到十分滿足，也是持續工作下去的動力。

此外，由於已年屆高齡，所以本田婆婆身邊的朋友都相繼過身離世，令她感到很失落。在麥當勞工作能夠接觸不同的人，這樣給予她一份心靈的慰藉，

當人們快樂時，我覺得活著是值得的。

而且，透過與他人交流的過程中，能令本田婆婆保持活力，讓她感覺自己變得年輕了。

麥當勞的經理對本田婆婆的表現予以高度的嘉許，他很欣賞婆婆對工作的認真態度，因為她總時會以笑容對待每位客人，對於婆婆繼續在店內工作予以高度支持。

其實，本田婆婆本身就是一位對生活有要求和目標的人。當不用工作時，她便會留在家中的花園種植不同的蔬菜，而且她也會不停的看電視學習不同的知識，令自己跟得上時代的步伐。

自己能做的事，就盡可能自己去做。

可說是本田婆婆人生的左右銘，也是推動她活到老﹑做到老﹑學到老的原因。此外，本田婆婆更揚言，要工作到100歲，希望能長久地成為貢獻社會的一員，令人敬佩！

網民對於老婆婆的毅力紛紛表示讚嘆並留下祝福，「祝奶奶身體安康，值得年輕人學習」﹑「夢想成真，給你做到101歲」﹑「好棒哦！證明她還很健康，祝您越來越棒」。

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責任編輯︰王明芳