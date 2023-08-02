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【兩地交流】九龍城區議會考察團訪杭州　李慧琼籲借鑒「66810」社區治理模式

政治 16:42 2023/08/02

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區議會考察團到訪杭州。（李慧琼FB圖片）

九龍城區議會考察團昨赴杭州，首站拜訪杭州市拱墅區長慶街道辦事處管轄的王馬社區，了解當地社區治理模式。九龍城區議員李慧琼該社區的「66810」管理模式值得香港借鑒。

李慧琼介紹，王馬社區人口約1.7萬，相當於香港一個區議會分區的規模，形容社區設施齊全，有活動中心、圖書館、託兒所、食堂、洗衣房等公共服務設施，並為長者提供免費理髮等便民服務。

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該社區實行「66810」治理模式，即「6必訪、6必到、8必報，10條基本路徑」，6必訪是必須定期訪問的群體，包括困難家庭、重點老人、殘疾人士等弱勢群體；6必到是必須到訪的情況，包括鄰里矛盾調解、樓道環境清潔、消防安全檢查等；8必報是必須報告的事項，包括公共設施損壞，發現安全隱患、房屋情況變化等，以及通過10條基本路徑解決社區的難點問題。

冀港發展更多特色街道

昨晚，考察團昨晚亦到訪杭州河坊街夜遊。李慧琼形容，河坊街夜遊。這是一個完美地融合了歷史文物和旅遊元素的地方，除了歷史建築，還有許多傳統的餐館，提供特色小吃、古玩字畫和各種商店，為遊客提供品嘗當地美食，和購買紀念品的機會。

她續指，河坊街成功地將旅遊元素融入充滿歷史韻味的建築，尤其是河坊街夜市吸引了大量遊客，特區政府也要認真思考如何借鑑當地的經驗，發展更多具有特色的街道，以至探索香港古蹟、文化及自然等高質量旅遊的多面魅力。

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責任編輯：趙居逸

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