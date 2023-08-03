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【新聞之花】回顧8年TVB主播生涯　麥詩敏難忘與麥振江父女檔做直播

娛樂 20:04 2023/08/03

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前TVB新聞之花麥詩敏（Gloria）回顧主播生涯。

轉工、結婚都是不少人的人生大事，前TVB新聞之花麥詩敏（Gloria）於今年內一次過經歷這兩件重要事，預備邁向人生新階段。

麥詩敏跟TOPick透露在爸爸麥振江的鼓勵下入行，又回顧於TVB的8年主播生涯，感慨萬分。

自2015年開始加入TVB當新聞主播的麥詩敏說：「剛剛8年，初入行時從低做起，由通宵時間開始工作，一直有不同的機會去拍攝節目和採訪，學習了不同的知識，對日後不論是新工或生活上都非常有用。」

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「中東呼吸綜合症」事件

麥詩敏入行不久便發生「中東呼吸綜合症」事件，當時的她於鏡頭前報導新聞不慎「食螺絲」，引起了廣泛注意及討論。

重看昔日的自己感慨萬分，「對當時仍是小妹妹、新入行的小主播都是一個很大的打擊，做了數個月便遇到這件『幾出醜』的事件。那時心情很驚慌，怕被上司責罵之餘，看見很多網上輿論在劣評我，當時有Hard Feeling。」

麥詩敏（Gloria）指今年發生了很多人生大事。（陳詠琪 攝）

她續說：「出錯其實難以避免，經一事長一智，避免重蹈覆轍及小心處理。現在回看就會一笑置之，那是一次很有趣的經歷，也是上了寶貴的一課。」

她感激同事當時的包容，亦多謝身邊朋友和家人給予支持及鼓勵，「幸好有身邊人陪伴我過了這一關，感激他們！當時大部分都是負評，偶爾會看見朋友為我護航，感激他們默默地跟網民對罵，很Sweet。其實很明白大家會覺得一個主播表現如此差，惟有調節自己的想法。」

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父女檔採訪

從事傳媒行業以來，最令麥詩敏深刻的工作經歷就是疫情期間的一次採訪，「2021年正處於疫情最嚴重之時，亦是剛剛實行全棟大廈強制檢測的時候，恰巧封了我的大廈令我『被困』沒法回到公司。」

跟公司溝通後，麥詩敏當時便於大廈內進行採訪，「全天候報導現場情況，因為當時是前所未有的，變相大家都很關注。正因我跟爸爸同住，而他很清楚採訪角度，便做了我一晚Cam Man。」

她形容二人合作無間，「父女檔完成一次大採訪，我覺得很難忘。在沒有工具的情況下，只能用電話及Zoom去做直播，我覺得是一個奇跡，那一晚在這麼突然的情況下完成。」

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本來修讀Business的麥詩敏在爸爸的支持下入行，「他從小便給我很多鼓勵，又經常分享以前的故事，在耳濡目染下對這行有興趣。他這麼有經驗及資深，對我而言也會有一定的壓力，但我覺得壓力也是動力。」

爸爸是麥詩敏的頭號粉絲：「他會看我的每一個節目，亦會截圖和留意我的表現，一直以來有他指點及教導我，是一位良師。」

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人生轉捩點

來到2023年，麥詩敏的人生展開新一頁，感慨道：「離開一份在Comfort Zone的工作，加上男朋友求婚，今年對我來說是重要的一年。」

她以隨遇而安的心態面對一切，「工作和身份轉變都是預計不到，會順其自然。適應期一定有，要離開其實勇氣也很大，都想了很久，希望這個轉變可令我人生未來更上一層樓。」

麥詩敏寄語大家：「做好自己！例如中東事件，我覺得盡力就好，如果遇到這些不幸的醜事，就要調整自己的心態，令自己開心一點，不要想得太悲觀。」

凡事盡力而為，樂觀面對一切。

化妝：Yanzoo.makeup

場地：They Date Day Party

記者：梁樂欣

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