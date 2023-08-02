消息：吳樹培遭停校董會秘書職務　限5日內交書面報告解釋涉越權、聯署問題

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中大校友評議會主席楊于銘等3名中大校董早前發起聯署，反對議員校董方案，身兼中大副校長（行政）的校董會秘書吳樹培有份參與聯署，被批評吳樹培有違中立原則。

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中大：吳樹培仍是副校長及秘書長

消息指，昨日中大校董會，首項議程便是處理吳樹培是否適宜再參與有關修例工作，校董會主席查逸超裁定不適宜參與，並要求吳樹培5日內要提交書面報告，解釋其參與聯署及繞過主席出校董會會議議程的原因。據悉，原本吳樹培原可直接離開會議，惟吳樹培昨日仍全程參與校董會會議。

另有消息指，吳樹培只是遭停止其校董會秘書職務，其他大學行政職務仍不變。中大傳訊及公共關係處亦回應本欄指，吳樹培仍然是香港中文大學副校長（行政）及秘書長。

校董邀段崇智周五親赴立法會解釋

消息又指，會上有校董建議校長段崇智周五親赴立法會出席有關委員會會議，向委員解釋，不過段崇智未作回應。有校董估計，段崇智周五現身立法會的機會不高。

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