雲浩影《無以名狀的痛》用自身經歷鼓勵同道人　Cloud齊面對迷惘期：唔使怪責自己

被很多網民認為「girlfriendable」的雲浩影（Cloud），一向被讚有仙氣，日前拍新歌《無以名狀的痛》MV，無論歌詞和MV故事都是她的自身經歷展現內心痛苦。Cloud坦言，年初獲新人獎後，感到很大壓力，踏入迷惘期。

Cloud表示：「今次新歌和MV都係我嘅經歷，係我一段唔開心嘅時候。年初攞完新人獎，過咗新人年，自己唔係好知點樣應對未知嘅將來，所以有呢首歌《無以名狀的痛》。好想藉住呢首歌話畀大家知，如果你有呢啲狀態，唔使怪責自己，因為好正常嘅，我都同你一齊去面對。」

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Cloud展現「零死角」魅力

而今次MV，是Cloud第一次與麥曦茵導演合作，雲浩影說：「之前比賽節目嘅時候見過面，我好欣賞佢嘅作品，包括電影和MV。今次新歌由Vicky（馮穎琪）作曲，我參加比賽時選唱過佢嘅作品《彳亍》；填詞係Oscar，佢用咗啲好錐心嘅詞。編曲阿道（蘇道哲），亦係我第一歌《願望之翼》嘅監製，今次佢同Vicky一齊監製呢首歌。」

對於女明星，出水芙蓉、刮痧、嚎哭、躺平高拍等拍攝手法都是天敵，Cloud在MV中完美演繹，展現「零死角」魅力。

Cloud說：「最難忘係刮痧，因為請咗一位真正刮痧師傅，導演唔想佢真係刮到我背脊紅晒，因為之後仲有鏡頭，要求佢『扮』，唔好刮出痧。咁樣對於專業師傅嚟講係好大挑戰，結果都刮出少少痧，紅咗少少。」

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拍到頭暈暈

Cloud回憶說：「一開始師傅話無油刮唔郁，反而會弄傷皮膚，於是加咗少少BB油。一有油佢就控制唔到，起勢刮，結果出咗少少痧。」言而只是紅了一小片，很快就退色，順利繼續拍攝。Cloud說：「其實我都有得著，佢教咗我一啲刮痧知識，例如咩顏色代表身體咩體質，獲益良多。」

而浸浴、出水芙蓉和嚎哭戲，Cloud花最多時間拍攝。她說：「浸水戲有熱水，衣服透視程度亦剛剛好，效果好唯美。事前我低估咗浴缸戲嘅難度，平時鏡頭前見人哋上水戲好靚。當日第一場就拍浸浴，一落水個鼻就入晒水，好似游水濁襯咁，好幾次我真係濁襯，來回拍咗幾次之後，我個頭暈暈哋。」

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送上蛋糕驚喜慶生

之前，Cloud在《密切接觸者》MV演過喊戲，但今次拍攝《無以名狀的痛》是不一樣的哭，而且亦較多層次，但她非常專業，眼淚一call即到。

她說：「對演喊戲無乜心得，拍之前無幻想要喊咁多次，最初以為只有一場喊戲，喊完嗰take 過咗就過咗，點知今次每個場口都喊，唔係喊得好勁嗰種，但keep住抑鬱狀態，默默落淚，有難度。擔心喺麥導面前失禮，希望出嚟效果靚啦！」

此外，攝MV當日適逢Cloud即將生日，工作人員為她準備蛋糕驚喜和唱生日歌慶祝，而她就萬歲下午茶給台前幕後打氣，皆大歡喜。

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