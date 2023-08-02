【三隧分流】西隧早上繁忙時段車流升3%　運輸署：整體交通大致暢順

▲ 政府接收西隧後首日繁忙時間，大量的士使用西隧過海。（林宇翔攝）

今日（2日）三隧「633」收費首日。運輸署表示，隨着政府收回西區海底隧道，三條過海隧道，即西隧、紅隧和東隧自凌晨起實施「633」固定收費方案，調整私家車和的士的隧道費，整體交通大致暢順。



運輸署緊急事故交通協調中心一直密切監察三條過海隧道實施「633」固定收費方案後的交通情況。在早上繁忙時段，即上午7時至10時，整體過海雙向車流約為4.4萬架次，與實施「633」固定收費方案前相若，當中西隧的車流上升約3%，而紅隧和東隧的車流則分別稍為下降約4%和1%，整體交通大致暢順，初步交通情況亦符合預期。



運輸署發言人表示，在劃一的士隧道費後，的士在清晨時分和早上繁忙時段使用西隧分別增加約5成和2成，分流效果顯著。另外，根據早上的觀察，由於以現金繳付隧道費使用西隧的的士數量上升，因此西隧的人手收費行車道在繁忙時間比平日略為繁忙。相信隨着西隧於8月6日實施「易通行」，屆時駕駛者將無須停車繳交隧道費，西隧的行車狀況將更為暢順。

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責任編輯：楊佩瑩