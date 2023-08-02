【時尚速報】Levi's首度聯乘宮崎駿《幽靈公主》　ERROR肥仔+保錡加持印花牛王入門價$299

▲ Levi's X 幽靈公主系列剛上架。

疫情期間，各行各業並不好過，日本動畫大師宮崎駿亦不例外，他的「吉卜力美術館」亦面臨倒閉，幸得Loewe基金會鼎力支持3年，因此，亦促成Loewe推出數個與吉卜力合作賣過滿堂紅的動畫時裝系列，當大家都以為大師與時裝畫上句號的時候，突然「牛王」Levi's推出《幽靈公主》系列，價錢更是非常親民，「忠粉」們又到掏腰包的時候了。

日本動畫大師宮崎駿這這兩個月很是忙碌，因為他的新作《你想活出怎樣的人生》最近於當地上映，據說上映前在日本完全不作宣傳，沒有海報、沒有預告片，就直接地在7月中上映，想看的觀眾就直接往戲院裏支持，雖然票房不俗，但就外間反應呈兩極，當中負面的是認為他的新作艱澀難明。

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不過，作為極有可能是大師最後的一套作品，大家豈可錯過，同樣是次「牛王」Levi's找來《幽靈公主》移植於denim上，俗語說大有「食住Loewe與吉卜力條水再下一城」。

這次Levi’s X 幽靈公主聯乘系列的每件單品，設計上，希望捕捉到《幽靈公主》那充滿靈氣的森林和與之相連生態系統的美麗夢幻意境。

當中的San & Wolf牛仔褸、Ashitaka 501 '93 牛仔褲和 San & Moro 501牛仔短褲，以電影中的森林和陽光畫面完美融入如天空般的淺藍牛仔布中，細節上的布牌更特別以白底綠字印上《幽靈公主》日文名字字樣，非常有紀念價值。

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此外，Nightwalker牛仔和服和Kodama工人褲，則以角色所處的黑夜環境，讓森林之神與樹精靈在 Levi’s深靛藍的denim面料上活現。

配飾方面，Ancient Forest夫帽、頭巾、San面具散紙包和的 San & Ashitaka tote bag一一落齊，相比於Loewe和吉卜力的奢華合作，Levi's的市場取向自然不同，最昂貴的一件牛仔褸都只是2千元起，好讓宮崎駿的「粉絲」即時無慮入手。

產品查詢：2518 2519

記者：何偉雄