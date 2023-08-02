【開學用品減價】「 一田開學用品祭」55折發售 用PayMe付款再額外優惠

9月即將進入新學年，不少家長近日忙於為小朋友添置開學裝備，一田百貨由8月4日起至9月5日，舉辦「Back to School! 一田開學用品祭! 楽しい学習!」，齊集了各種文具書包、穿著裝扮、學習法寶及早餐零食等開學必需品，低至55折發售，幫家長慳荷包之餘亦讓學童以最佳心態迎接開新學年！

一田推薦各款護脊書包，如Millton護脊書包，合符人體工學，含雙軸護脊背架、穩重胸帶和減重腰帶，加送防水雨擋，下雨天都不用怕了，另附有雙面口袋的Beckmann護脊書包內置S型護脊鋁片，乃加拿大脊醫學會推薦；Frii精選護脊書包受物理治療師及脊椎專科醫師推薦，護脊鋁片輕量無負擔。買個好書包，就不怕小朋友長不高、駝背，或出現脊椎側彎等問題。

▲ 買一個好的護脊書包，就不怕小朋友駝背或出現脊椎側彎。

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防水性強的皮鞋

另外，一田搜羅了多款獨家優惠的小童背心、內褲，既吸汗又透氣。除了內衣，上學鞋同樣重要，Kinghealth童裝黑皮鞋及運動鞋採用Nano Pro創新納米科技，具有優越的抗水性、抗油性、透氣及具有除臭功能，配上護足鞋墊，隨時都可確保學童的足部健康！

▲ Kinghealth童裝黑皮鞋及運動鞋採用Nano Pro創新納米科技，具有優越的抗水性、抗油性、透氣及除臭功能，落雨返學都冇有怕。

還有Sketto精選小童八達通手錶，多款卡通人物供選擇，防水設計及不設按金的八達通功能，方便小朋友日常乘搭交通工具。而Stories童裝雨褸及圍裙手袖由香港本地自家品牌設計，輕巧又方便攜帶；圍裙手袖使用特別材質，容易清洗。另Disney 雨傘及雨褸既輕便又可愛，更附送外袋，絕不怕雨水沾濕書本。

PayMe付款再9折

由8月1日起至8月31日，一田與PayMe合作推出PayMe X一田限定激安優惠，於推廣期內，每位PayMe用戶於一田分店消費滿$350並以PayME付款即可享$35現金優惠券，每個用戶最多可獲2次優惠。優惠券於下一次清費滿$150即自動扣減，讓各位家長買得更抵!

▲ 推廣期內，PayMe用戶於一田分店消費滿$350並以PayME付款即可享$35現金優惠券。

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