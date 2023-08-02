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【賄賂懲教】囚犯及其胞妹向懲教助理行賄逾萬元　兩人今認罪候判

社會 17:35 2023/08/02

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一名囚犯及其胞妹向一名懲教署二級懲教助理行賄逾萬元，將多項未經授權物品引進荔枝角收押所給該囚犯，2人今承認貪污罪。（資料圖片)

廉政公署早前落案起訴一名囚犯及其胞妹向一名懲教署二級懲教助理行賄逾萬元，將多項未經授權物品引進荔枝角收押所給該囚犯。二人今日（2日）在西九龍裁判法院承認貪污罪名。署理主任裁判官香淑嫻將案件押後至8月30日判刑，以待索取兩名被告的背景報告。吳樂澝獲准保釋，吳天文則繼續還押懲教署看管。

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吳天文，35歲，荔枝角收押所囚犯；及其胞妹吳樂澝，31歲，同承認3項向公職人員提供利益罪名，違反《防止賄賂條例》第4（1）（a）條；同案被告金永勤，35歲，懲教署二級懲教助理，被控3項公職人員接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第4（2）（a）條，他今日沒有答辯，獲准保釋至9月13日再應訊。

案發時，吳天文還押於荔枝角收押所，吳天文及懲教署人員均須遵守《監獄條例》及《監獄規則》。有關條例及規則禁止懲教署人員傳遞未經授權物品予囚犯，並禁止懲教署人員無適當權限與囚犯或其親友通訊。

案情透露，吳天文及吳樂澝於2022年5月至8月期間向一名駐守該收押所的懲教署二級懲教助理提供3筆賄款共10,100元，以將未經授權的物品引進荔枝⻆收押所給吳天文。

廉署接獲懲教署轉介的貪污投訴遂展開調查，發現吳樂澝與該二級懲教助理在無適當權限下多次通訊及會面。吳樂澝並將2副眼鏡、非懲教署指定品牌的香煙、打火機、筆記簿及文具等物品交予該二級懲教助理。

吳天文及吳樂澝承認向該二級懲教助理提供過萬元賄款，作為對方將上述物品攜帶入收押所交予吳天文的報酬。廉署調查顯示，有關物品為未經授權物品，亦非獲懲教署批准的探訪人士認可交來物品或囚犯可購買到的小賣物品。

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責任編輯：楊佩瑩

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